昨被金溥聰公佈收台商現金照 蕭旭岑今出席浙江台灣週開幕式

前國安會秘書長金溥聰昨天才公佈國民黨副主席蕭旭岑收台商捐款的照片，但蕭不受影響，今天按照既定行程，出席在杭州「2026浙江、台灣合作週」開幕式。（國民黨提供）

前國安會秘書長金溥聰昨天才公佈國民黨副主席蕭旭岑收台商捐款的照片，但蕭不受影響，今天按照既定行程，出席在杭州「2026浙江、台灣合作週」開幕式。蕭致詞表示，兩岸人民都是中國人、都是一家人；兩岸的法律和體制，都是用一個中國架構來定位兩岸關係，不是國與國關係，只要尊重這個現實，兩岸就會有政治基礎。國民黨兩岸路線的目標，就是努力推動兩岸關係和平發展，促進「和平興台」。

蕭旭岑表示，這是他第一次來到浙江，昨日欣賞了西湖之美、體驗靈隱寺的莊嚴靜謐，還有從雷峰塔鳥瞰湖光山色時之開闊絢麗，「就像浙台合作的前景，一樣寬闊美好」。

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蕭旭岑指出，今年4月10日，中共中央總書記習近平和國民黨主席鄭麗文的會面、對話，指引了兩岸關係和平發展的方向和途徑，受到兩岸各界和國際媒體的高度矚目。國共兩黨領導人的對話與成果，非常值得兩岸各界的支持與肯定。

蕭接著表示，國民黨當前兩岸路線的目標，就是與兩岸各界及有關各方持續努力，推動兩岸關係和平發展，促進台灣社會繁榮興旺，簡而言之，可以概括為「和平興台」。為了推動這個目標，他認為有兩項要件，是需要兩岸雙方、浙台兩地特別重視和戮力維護的。

蕭指出，第一，強化民族認同。兩岸人民同為炎黃子孫、同屬中華民族，從民族意識的角度來說，兩岸人民都是中國人、都是一家人。台灣在日據時期，連橫先生撰寫鉅作「台灣通史」，開門見山就提出「台灣之人，中國之人也」。因此，從民族認同的立場出發，我們完全可以說，道道地地的台灣人，也是堂堂正正的中國人。

蕭旭岑說，兩岸在近代歷史上，基於中國人的立場，有守護家園、傳承文化，抵抗外敵入侵、挽救民族危亡的共同經歷。連橫先生曾在杭州瑪瑙寺居住，並研究整理文史資料，致力於保存台灣的中華文脈。 抗戰期間，李友邦將軍在浙江金華成立「台灣義勇隊」，為抗戰勝利和台灣光復做出了不朽貢獻，珍惜共同淵源、發揚共同記憶，強化大陸和台灣同屬一個民族、共享一個文化的認知，兩岸人民的和諧相處，會更有感情基礎。

蕭旭岑表示，第二，增進政治互信，就是「堅持九二共識、反對台獨」。九二共識是九十年代初，兩岸為了打破僵持，從雙方各自的法律、法規和體制淬鍊出來的智慧結晶，兩岸得以求同存異，進而展開協商；而反對台獨，本來就符合台灣自己所有的規定。兩岸的法律、法規和體制，都是用一個中國架構來定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實，只要尊重這個現實，雙方有政治互信，兩岸進行對話協商，就會有政治基礎。

蕭旭岑並指出，浙江和台灣主要有三個方向可以共同來努力。一，致力守護中華歷史、弘揚中華文化；二，致力增進共同福祉、推動交流合作；三，致力邁向美好兩岸、強化民生樂利。希望浙江和台灣持續發揮自身優勢，實現互利共贏，必將有助於促進兩地融合發展，打造兩岸未來共同家園。

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