蕭旭岑想把罪推給馬英九？ 黃帝穎：他要提出三大關鍵證據

黃帝穎認為，蕭旭岑說法形同轉將法律責任推給馬，但蕭必須提出三項關鍵證據才可以證明其所言為真。（資料照）

前國安會秘書長金溥聰指控，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收了廈門台協會長韓螢煥一筆錢沒入帳，並公布蕭捧錢的照片。對此，蕭旭岑表示是部分台商希望能捐給馬英九個人，向馬請示後，他指示款項用於公用。律師黃帝穎認為，蕭旭岑說法形同轉將法律責任推給馬，但蕭必須提出三項關鍵證據才可以證明其所言為真。

黃帝穎提到，蕭旭岑原本聲稱「不碰錢」，卻被金溥聰的照片打臉，蕭旭岑後續改變說法，強調是馬英九卸任禮遇將結束，部分企業與台商希望能捐給馬英九，有向馬英九請示，這說法如同將法律責任推給馬英九。

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黃帝穎認為，蕭旭岑應該要拿出3項關鍵證據才能證明其言為真，包括「蕭收款後轉入馬英九私人帳戶存條等證明」、「蕭請示馬的對話截圖或公文」、「蕭稱未入帳的錢均公用的支出收據等證明」，蕭旭岑聲稱照片中的錢是台商捐給馬英九，並向馬英九請示，形同指控馬英九犯下兩大犯罪嫌疑。

黃帝穎分析，若蕭旭岑指控收錢是請示過馬且捐給馬私人為真，馬英九未設政治獻金專戶卻接受政治獻金，處3年以下徒刑；若捐款被查出不是給馬私人，而是要捐給基金會，則侵占公益款若經請示馬董事長，馬英九則與蕭旭岑成為公益侵佔罪的共犯。

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