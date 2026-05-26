林俊憲觀察馬辦內鬥 稱蕭旭岑收錢照有如「整串肉粽」線頭

林俊憲昨提到，這起風波讓他想起「馬王政爭」，同時他也提醒，「馬式政爭」的精彩之處，在於會往意想不到的方向發展。圖為金溥聰公開蕭旭岑的「收錢照」。（資料照）

馬辦「家變」越演越烈，前國安會秘書長金溥聰等人昨（25日）舉行記者會公開馬英九基金會前執行長蕭旭岑的「收錢照」，雙方交鋒逐漸白熱化。民進黨立委林俊憲昨在臉書發文提到，這起風波讓他想起十幾年前的「馬王政爭」，同時他也提醒，「馬式政爭」的精彩之處，在於會往意想不到的方向發展，進而拉出「整串肉粽」，而這個「線頭」就是蕭旭岑收錢的照片。

林俊憲回顧馬王政爭，表示當年馬英九為了鬥掉王金平，逾越憲政分際，拿到司法監聽檔案，大動作親自開記者會開除王金平，後來還爆出更大一串的監聽國會風暴。最終，王金平靠訴訟保住黨籍跟院長大位，馬英九沒能得逞，但代價是時任檢察總長被判刑、讓王金平保住黨籍的法官們莫名被降職或彈劾、一堆大大小小的官員受牽連背鍋，唯獨馬英九本人什麼事都沒有。

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林俊憲強調：「沒錯，他們就是如此濫用權力、濫傷無辜。10幾年前其實並沒有很遠，而且其中還有幾位當事人如今還活躍在政壇。」林俊憲提到，為何會把目前的風波與馬王政爭聯想在一起，是因為他看到了典型的「馬式政爭」風格，一開始來勢洶洶、氣勢磅礴，最後虎頭蛇尾，沒能達成目的就算了，還會牽扯出更多案外案反噬自己。

林俊憲表示，當他看到金溥聰拿出那張蕭旭岑收錢照以後就更加確定了，後續蕭旭岑馬上反擊，聲稱馬英九完全知情，還做出用為「公款」的指示。林質疑：「問題是私下收受捐款沒有入帳目，那還是會出問題啊，近期不是才有一個很經典的案例嗎？」

林俊憲直言：「馬式政爭的精彩之處，不在開頭，而是中途會往讓人意想不到的方向發展，拉出一整串肉粽。現在那個線頭就是蕭旭岑收錢照，繼續下去，會不會又爆出什麼檯面下的紅色金流？解密多年來馬英九一直往中國跑的原因？我們拭目以待。」

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