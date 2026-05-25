330萬未入帳變宮鬥！張育萌：蕭旭岑王光慈用柯案車手辯詞反咬馬

馬英九指控王光慈、蕭旭岑破壞財政紀律。（馬英九基金會提供、資料照，本報合成）

馬辦家變越演越烈，前總統馬英九指控自家基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，委託前國安會秘書長金溥聰今天（25日）召開記者會提出相關事證，引發輿論熱議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌聽完蕭旭岑和王光慈的辯詞後，忍不住吐槽跟柯案的「車手辯護」有異曲同工之妙，這些「宮鬥高手們」根本是想把貪污指控甩回馬英九身上！

張育萌今晚在臉書發文，「王光慈反擊，基金會說『未入帳款』，都是馬英九『同意收下並指示用於公務』。實際的原因是，『捐款人不願意入基金會帳留下紀錄』，所以改捐給馬英九個人。2024年3月15日，王光慈跟馬英九開會，就有跟馬英九講過，馬英九『同意收下』——這不但有會議紀錄，而且紀錄也提供給負責調查的『三人小組』。」

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「王光慈直接講出，這些現金捐款，總共330萬。從2024年5月開始，全數用於辦公室的燈具修繕、文具採買、訂報紙、公務餐費、計程車、紅白事花禮費……直到今年農曆年前，這330萬已經全部花完。」

他接著提到今天上午金溥聰公開蕭旭岑2023年與中國全國台聯常務副會長、廈門台商協會會長韓螢煥合捧百萬元現金的照片，「我確認過了，從2023年到2024年，馬英九基金會的『捐款人名冊』，都沒有『韓螢煥』的名字。金溥聰和王光慈雖然針鋒相對，但在這一點幾乎達成共識，韓螢煥捐的330萬沒有入帳。」

「對照捐款人韓螢煥今天出面解釋的說法，韓螢煥證實，他和蕭旭岑手捧現金的照片，是2023年他捐款給『馬英九個人』的錢。韓螢煥根本不知道有馬英九基金會這個組織，他是交給蕭旭岑，請蕭旭岑轉交給馬英九。蕭旭岑也說，因為馬英九卸任禮遇快結束，所以『部分企業與台商希望能捐給馬英九個人』。」

張育萌直言，「這段故事，一定有人違法——故事很混亂，但違法事證越來越明朗了。你收了330萬這麼大筆錢，因為是捐給『馬英九個人』，所以沒入基金會的帳，但又用在基金會的支出，怎麼可能『清廉合法』？蕭旭岑和王光慈現在的說法，等於反咬馬英九不但『知情』，連這筆錢如何使用，都是『馬英九指示的』。」

「如果是馬英九『個人收到330萬捐款』，又要用在基金會，那也應該由馬英九把這筆錢捐給基金會，再按照法規入帳處理。不然，所有基金會只要由董事長『私人收捐款』，再花在基金會，不就都不用申報了？這種只要上過基礎法學就知道的常識，怎麼會在前總統的基金會，搞得滿城風雨？」

「問題是，基金會的帳上，也沒有『馬英九捐330萬給基金會』的紀錄呀。財團法人的成員在外面收受捐款，只要沒有入帳、自行挪用，就可能涉嫌背信和侵占。蕭旭岑和王光慈現在的辯詞，就像柯文哲案中的『車手辯護』（柯文哲面對踩飛輪收300萬指控，抗辯稱自己只是「轉手」，被檢方酸在做典型車手抗辯），強調他們沒有私吞這筆錢。但再進一步看，王光慈和蕭旭岑把馬英九咬出來，主張真正『同意收下』和『指示使用』的都是馬英九。所以，真正涉嫌背信和侵占的，其實是馬英九這位董事長嗎？」

最後張育萌表示，「這兩位馬前部屬，不但倒打馬英九一巴掌，還直接摧毀馬英九一生最在意的『清廉』形象。從蕭旭岑到王光慈，要嘛是不懂法律，所以收到捐款卻沒入帳；要嘛就是『太懂法律』，在危急存亡之秋，知道要把最大咖的馬英九拖下水。宮鬥大師們過招。看來勢必會鬥進地檢署、鬥進法院了。」

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