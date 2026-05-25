會晤林佳龍 德國國會友台小組主席徐德分：台德交往不應受中國干涉

外交部長林佳龍（右）致贈德國國會友台小組主席徐德分（左）「一眼看台灣」木製禮品。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（25）日午宴德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）所率跨黨派議員訪團一行6人。徐德分表示，台德交往不應受中國干涉，未來將持續在國會致力推動深化台德友誼及合作；台德兩國同樣面對威權主義擴張威脅，雙方可相互學習，攜手合作共同強化民主韌性及經濟安全。

林佳龍表示，台德是理念相近夥伴，兩國都十分重視以規則為基礎的國際秩序，感謝德國持續為維持台海和平穩定現狀發聲支持。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與民主友盟合作，堅定維護台海與印太區域的和平穩定，同時致力提升我國的自我防衛能力。

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林佳龍表示，台德雙方近年在關鍵科技領域的合作持續蓬勃發展，台積電在德勒斯登投資設廠將進一步深化台歐民主供應鏈的韌性。台灣在半導體與先進製造領域具備關鍵優勢，是協助歐洲達成「再工業化」與「再武裝化」戰略目標的可信賴夥伴。

徐德分致詞表示，此次是他近年第6度訪台，今年第2度來訪，並強調友台小組是台灣在德國國會最堅實的支持力量。台德交往不應受中國干涉，未來將持續在國會致力推動深化台德友誼及合作。

徐德分表示，德國高度重視台海安全與深化雙方經濟及各領域合作，台德兩國同樣面對威權主義擴張威脅，雙方可相互學習，攜手合作共同強化民主韌性及經濟安全。

徐德分也強調，自由民主夥伴必須堅定站在一起，訪團成員將持續在國會支持台灣並為我國發聲。

外交部說明，訪團為本屆德國國會友台小組正式官方訪團，成員除徐德分外，另有基民黨籍副主席萊爾榭議員（Markus Reichel）、左黨籍副主席艾欣議員（Mandy Eißing）、基民黨籍議員暨前主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）、另類選擇黨籍議員卡福特（Rainer Kraft）及國會秘書處專員碧奈特（Katerina Bienert）等6人。訪團5月24日至30日在台期間，將晉見總統賴清德、拜會國安會秘書長吳釗燮、前總統蔡英文、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕及我國朝野立法委員，並拜會國家科學技術委員會、內政部消防署及國防安全研究院進行交流。

外交部長林佳龍（左八）與德國國會友台小組跨黨派議員訪問團及與宴賓客合影。（外交部提供）

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