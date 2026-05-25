金門地檢成立選舉查察小組 趙燕利：有聞必查、有據必辦

金門地檢署「查察妨害選舉執行小組」揭牌，檢察長趙燕利強調，有聞必查、有據必辦。（記者吳正庭攝）

金門地方檢察署「查察妨害選舉執行小組」今天成立並舉行揭牌儀式，宣示啟動查賄制暴、防制假訊息、境外勢力介入選舉、地下賭盤干擾選辦等防制作為，並展現查察賄選團隊對於維持乾淨選風的決心。

「查察妨害選舉執行小組」揭牌，由金門地檢署檢察長趙燕利主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、法務部調查局福建省調查處處長馬忠亮、金門縣警察局局長黃壬聰、金門縣政府政風處處長王育俞等人代表金門查賄團隊出席。

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趙燕利說，選舉是民主制度最核心的部分，查賄團隊一定會秉持有聞必查、有據必辦的原則審慎應對；同時呼籲所有參選人、選民共同維護民主選舉，切勿心存僥倖。

地檢署除於4月9日召開「選舉查察期前策略會議」，並陸續於軍中、金門地區展開反賄選活動，趙燕利主持揭牌儀式後，隨即於下午率主任檢察官葉子誠前往福建省調查處進行選舉查察座談，與第1線調查人員針對地區選情、查賄部署策略進行深度交流。

趙燕利說，選舉查察是守護民主價值的重要任務，要求各機關秉持專業、積極與合作精神，落實查察賄選及反賄選工作，並確保檢舉人的身分保密。

金門地檢署表示，民眾若有賄選等情資，可透過0800-024099＃4檢舉專線，勇於提出檢舉。

金門地檢署「查察妨害選舉執行小組」揭牌，由地檢署檢察長趙燕利（右三）主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增（左四）、法務部調查局福建省調查處處長馬忠亮（左三）、金門縣警察局局長黃壬聰（右二）、金門縣政府政風處處長王育俞（左二）等人代表金門查賄團隊出席。（記者吳正庭攝）

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