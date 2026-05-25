為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲案二審合議庭出爐！審判長邱滋杉、受命法官呂寧莉、陪席法官劉兆菊

    2026/05/25 17:48 記者楊心慧／台北報導
    前台北市長柯文哲等7名被告已經提出上訴，全案正式進入二審階段。（資料照）

    前台北市長柯文哲等7名被告已經提出上訴，全案正式進入二審階段。（資料照）

    台北市前市長柯文哲因為涉及京華城案、政治獻金等案，一審被判17年。柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等7名被告與檢方皆提起上訴。台北地院今天上午將相關書證送至高等法院，出動8名行政人員，以「人力推車」方式，護送高達350宗卷於9時50分送抵高院收案室，高院今下午5時24分公布審判長為庭長邱滋杉、受命法官呂寧莉、陪席法官為劉兆菊。

    柯文哲一審被認定涉犯京華城案以及政治獻金案，被判處17年徒刑，褫奪公權6年。北檢認為，一審判決未就沈慶京行賄柯文哲1500萬元等列入量刑審酌的事實基礎，有量刑過輕之虞，對柯文哲、沈慶京等9人提出上訴。

    柯文哲不滿一審判決、不認罪，提起上訴。其餘被告應曉薇、沈慶京、黃景茂、李文宗、李文娟、端木正也紛紛提出上訴，至於目前本案最先判決確定的2名被告彭振聲以及邵琇珮已初步完成執行程序，其餘僅須待緩刑期滿。

    由於全案卷宗多達350宗，北院今上午出動8名行政人員，以3輛推車將卷證送往高院，待正式分案審理。柯文哲案一審因涉及貪污及洗錢案件，由「重大金融犯罪專庭」承審；二審則將改由「貪瀆專庭」審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播