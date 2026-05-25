藍委質疑史瓦帝尼援助款未專款專用 外交部：與事實不符

外交部25日說明，史瓦帝尼外交部去年向我國提出的協助其駐外館處採購家具及設備案，今年經雙方共同研商，應史方提議，將該項計畫預算變更用途，改用於史國國際機場貴賓室整修及接駁車採購計畫。（資料照）

國民黨立委鄭正鈐日前質疑，我國原定援助史瓦帝尼駐外使館採購辦公設備65萬美元的援助款，被改作機場貴賓室整修，援助經費未專款專用。對此，外交部今（25）日回應表示，立委指稱與事實不符，史瓦帝尼外交部去年向我國提出的協助其駐外館處採購家具及設備案，今年經雙方共同研商，應史方提議，將該項計畫預算變更用途，改用於史國國際機場貴賓室整修及接駁車採購計畫。

外交部表示，我國援助史瓦帝尼的各項計畫，每年均由台史兩國共同成立的技術監督委員會逐項審查，並對執行中的計畫進行嚴格檢討。史瓦帝尼外交部去年向我國提出協助其駐外館處採購家具及設備案，但因後續採購文件不符規定且未及時補正，依據現行監督委員會合作機制，我方並未撥付任何款項。今年雙方主管部會共同研商，並應史方提議，台史技術監督委員會決議將該項計畫預算變更用途，改用於史國國際機場貴賓室整修及接駁車採購計畫。

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外交部說明，針對該項變更計畫，史方今年依據程序向駐館提出合約草案，但內容有缺失，仍待史方補正，所以駐館尚未支付任何款項。

外交部表示，台史雙邊合作計畫的核定、撥款，均經兩國政府成立的監督機制嚴格審查，對於計畫的執行文件（如採購與工程合約），皆訂有嚴謹規範並落實稽核制度，並由雙方共同議決。立委指稱我駐館單方任意更改計畫項目的說法，顯與事實不符。

外交部表示，台史雙方援助計畫一向秉持公開透明原則，為確保專款專用，避免延誤撥款影響廠商權益，我方通常應史方請求，在符合審核要件及程序後，將款項直接撥付履約廠商。

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