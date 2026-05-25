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    首頁 > 政治

    蕭旭岑收錢照曝光！王世堅：支持馬英九查清 是非對錯跟失智無關

    2026/05/25 16:14 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委王世堅。（資料照）

    民進黨立委王世堅。（資料照）

    馬英九基金會今（25）日舉行記者會公布，前執行長蕭旭岑親手收受台商韓螢煥（廈門台協會長）現金捐款，但在基金會帳戶未找到類似金額的入帳資料。對此，民進黨立委王世堅今在立院受訪時說，儘管因馬英九親中政策對他有所芥蒂，但仍相信馬的講法，也相信多數國人會支持馬英九，把話講清楚，把事情查清楚。

    王世堅表示，他與馬英九是不同政黨，政治立場、態度、做法也不一樣，尤其馬英九先前政策作為傾向中國，與中國交好，這部分自己對馬一直存有芥蒂，不過馬既然已經退了，不在其位也不謀其政，所以是祝福馬英九身體健康。

    「我跟馬英九之前是老戰友。」王世堅說，馬英九先擔任兩屆台北市長時，自己都很嚴厲的監督批評他，後來馬又擔任兩屆總統，也對其做了很多批評，但種種都過了，不管馬英九過去做得好、做得不好，就讓他活在大家追憶當中就好。

    王世堅提及，聽說馬英九最近身體不怎麼好，年紀到了都會碰上這個問題，馬堅持要把在基金會受到的委屈要去聲張，自己認為是好的，祝福馬英九順利。人年紀到了一個程度都會健忘、失智，但是非對錯跟失智無關，失智也不是說365天、24小時通通都會忘記，尤其初期症狀的時候。

    王世堅強調：「我比較相信馬英九的講法，馬應該對基金會相當清楚，應該是發現什麼異狀，這部分多數國人會支持馬英九，把話講清楚，把事情查清楚。」

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