國安漏洞？蕭旭岑「捧鈔照」掀議 林智群：有人藉台商替中共給錢？

馬英九今日委任前國安會秘書長金溥聰（圖中）、馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師、誠品會計師事務所台北所所長周志誠等人召開記者會，向社會大眾說明一切相關事證。（資料照，記者王藝菘攝）

針對前國安會秘書長金溥聰召開記者會，控訴馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌破壞財政紀律，並出示蕭旭岑與台商、廈門台協會長韓螢煥「捧鈔照」一事，律師林智群今（25）日直言，外界不應只將焦點停留在八卦口水戰，而是必須直面核心的法規體制與國安漏洞，並丟出關鍵質疑「有多少台商是用這種方式把錢給台灣政治人物基金會的？這些捐款難道都是台商的錢嗎？還是由中共出錢？」

林智群今天在臉書發文表示，大家看到金小刀提出的照片，都會產生「蕭旭岑自己說沒拿錢，結果卻收錢」的印象。這個事情應該看的有幾個點，首先蕭旭岑既然敢拍照，反而顯示他是坦蕩蕩，反觀柯文哲踩飛輪收300萬元、在地下室收500萬元，有拍照嗎？如果證據證明蕭旭岑收的款項有用在基金會上，那就不能說蕭旭岑有什麼問題。

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林智群續指，蕭旭岑可能產生的問題，其實是基金會本身的問題。當基金會收到一筆現金1000萬元，有沒有依法報帳的問題，因為馬英九基金會是財團法人，受財團法人法的規定限制，每年都要繳交相關的報表，包含誰贈與金錢給基金會？贈與多少款項？捐贈人也有一定捐款上限。

他接著說，今天台商是用現金的方式贈與這一筆錢，而不是用匯款方式，那就是查不到匯款的紀錄，那就要看基金會有沒有申報這筆捐款，如果沒有申報，就把這些錢用現金方式支付員工年終獎金，或基金會相關支出，那有問題的，應該是基金會。

他質疑，如果可以用現金的方式規避監督，那不禁要問，有多少台商用這種方式捐款給台灣的政治人物或他的基金會？這些捐款難道都是台商的錢嗎？還是由中共出錢，台商只是轉手贈與給台灣政治人物的基金會？

最後，他強調，馬總統基金會發生的問題，其實不是一個飯後茶餘的話題而已，重點是，那些錢有沒有申報，如果有，當然沒問題，如果沒有，還有多少台商是用這種方式把錢給台灣政治人物的基金會？

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