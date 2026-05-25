密室逃脫釀人命悲劇 簡舒培：將送監察院彈劾

台北市議員簡舒培今（25）天在議會追問市府相關局處，2017年2月8日內政部消防署頒布《互動情境體驗場所安全指導綱領》後，是否曾依綱領進行檢查。（圖擷取自台北市議會直播網站）

台北市密室逃脫業者員工因角色扮演鬧出人命，台北市議員簡舒培今（25日）在議會指出，從5月10日事發至今，最重要的是亡羊補牢，卻只看到市府、甚至連第一線的局處首長都在推卸責任；事實上，內政部消防署早在2017年2月8日頒布《互動情境體驗場所安全指導綱領》，但市府相關單位從未依照綱領去檢查，她將把相關資料送監察院要求彈劾台北市政府，「若有依綱領做，這個員工的生命不會喪生」。

簡舒培今天在議會工務部門質詢時指出，5月10日發生悲劇至今，一個生命消失，最重要的是亡羊補牢，就算有政治責任也該去面對，但看到市府都在推責任，連第一線的局處首長也在推責任，讓她很不能接受。

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簡舒培說，台北市長蔣萬安針對這起事件說，是因為和中央缺乏統一管理制度，要和中央一起來努力，但此事真的沒有制度嗎？她舉前兩天看到文化局自稱首創全國之先訂定的安全指引，內容與內政部2017年頒布的綱領8成相似，針對消費者還有闖關的場所，包含消費者、在此場域工作的人都應該被綱領所保護，所以是有法跟指導綱領的，質疑市府有沒有執行？

簡舒培指出，綱領包含防災設備、緊急按鈴、通話及解鎖裝置都有規範；緊急應變措施包含消防演練、工作人員必須要知道且要跟消費者詳細說明逃生動線、營業時間櫃台要有人負責緊急事故的排除和應變、密室跟櫃台之間要有緊急的按鈕跟通話裝置，讓密室人員按下緊急按鈕時，能明確知道密室的位置來逃生，以及密室採電子門鎖或電子束縛人的時候，要有中斷機制。內政部指導綱領內都有規範。在詢問台北市政府在綱領頒布後，有沒有去檢查過密室逃脫的業者？在沒有人答覆下，點名建管處、消防局回應。

建管處表示「負責的部分沒有」。消防局表示，密室逃脫沒有明確的列管對象，目前沒有檢查過，但類似的營業場所有列管的，會用遊藝場所相關辦法進行；並表示有列管11家情境實境場所，曾將這些場所列成清冊函文給消防署，詢問是否有統一的類別場所來列管對象，消防署沒有明確回應，後來這些列管的場所有些已經停業。

簡舒培不滿指出，市府都沒去檢查，如果中央的綱領沒用，文化局所謂「首創」的指引卻跟中央有8成相似，中央有規範的不去做，卻去抄中央說是首創；甚至質疑悲劇發生後的檢查只是走過場，勞檢處引用的職安法第5條在2014年就已經頒布，「不是沒有法，是麻木不仁，是推中央」。她將把資料送監察院要求彈劾台北市政府，「若有依綱領做，這個員工的生命不會喪生。」

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