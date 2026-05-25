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    首頁 > 政治

    金溥聰出示馬英九毛筆字授權書 控王光慈、李德維訪中馬竟不知情

    2026/05/25 11:18 記者林欣漢／台北報導
    金溥聰於記者會上展示馬英九親手以毛筆字寫的授權書。（記者王藝菘攝）

    金溥聰於記者會上展示馬英九親手以毛筆字寫的授權書。（記者王藝菘攝）

    總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，調查小組昨（24日）指出，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情，調查小組發言人李德維也質疑，金溥聰始終沒拿出馬英九的授權書。對此，金溥聰於今日記者會上直接展示馬英九親手以毛筆字寫的授權書，金溥聰說，馬英九已經口頭委任他，但馬看到對方一直質疑是否有授權，堅持一定要亮出授權書，「在我看來對方只是沒事找事」。

    馬英九親手用毛筆寫下，「本人已於民國一一五年二月十六日親自當面委任前國安會秘書長高華柱與金溥聰兩人協助調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反刑法侵佔與背信罪，特此聲明。」結尾有馬英九親筆簽名及民國一一五年五月廿三日的日期。

    馬英九基金會今日上午舉行記者會，基金會執行長戴遐齡表示，蕭、王涉嫌違反侵佔背信，經過長達近2個月的調查，三人小組不但沒有逐一約詢、調查的方向亦偏離法律要件，而最後提出的調查結果和基金會掌握的具體事證亦差距過大，讓馬英九完全無法接受，不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋之情形。

    戴遐齡指出，去年國民黨宣布蕭旭岑擔任副主席之後，蕭旭岑隨即赴中拜會國台辦主任宋濤，同行有王光慈、薛香川、李德維等人，馬英九對此事完全不知情，不得不懷疑三人小組是否有基於私人情誼或特定目的有包庇蕭、王兩人的嫌疑。

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