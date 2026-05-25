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    首頁 > 政治

    黃國昌挺柯批賴 陳其邁：最終決定在高雄市民

    2026/05/25 11:18 記者王榮祥／高雄報導
    黃國昌挺柯批賴，陳其邁表示最終決定在高雄市民。（記者王榮祥攝）

    黃國昌挺柯批賴，陳其邁表示最終決定在高雄市民。（記者王榮祥攝）

    民眾黨主席黃國昌公開力挺國民黨高雄市長參選人柯志恩，稱她修財劃法讓高雄統籌款增加，還嗆民進黨市長參選人賴瑞隆若接棒，會讓陳其邁政績化為烏有!陳其邁今指出，財劃法修正讓高雄統籌款少了198億元，市長選舉最終由高雄市民決定。

    陳其邁強調，市政是一棒接一棒，候選人不僅過去的問政表現須受到檢驗，對未來城市發展也須提出非常清晰的藍圖，讓市民檢驗。

    他進一步表示，高雄最重要的、是這幾年努力推動的產業轉型，這可讓高雄脫胎換骨，不僅關係到高雄未來，傳統產業轉型甚至是財政的改善。

    陳其邁再舉財政收支劃分法修法對高雄影響非常重大，光是以人口跟高雄相當的台北跟高雄比較，高雄土地面積比台北多出一倍還多，但是統籌分配款卻少了198億元，少了198億元、相對台北市來做比較的話，就會影響到高雄未來城市轉型，也影響到高雄的傳統產業轉型。

    陳其邁說，這些都是所有市長候選人必須向市民說清楚的政見，現在市長選舉會越來越白熱化，最重要當然還是候選人本人的政見、跟他過去的表現，最後的決定還是高雄市民。

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