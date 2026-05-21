憶520小英踩煞車擋紫光！許美華曝內幕：謝謝守住台灣半導體

台積電2018年憑藉7奈米正式超車Intel，此後一路狂飆，全面宰制先進製程。（歐新社資料照）

2015年一群關心台灣半導體產業的專家學者發起「反紫光運動」，希望扭轉政府開放中資入股台灣IC設計業政策，幸好前總統蔡英文用力踩煞車，守住山海關。「紫光奇遊團」成員許美華指出，10年前那些高喊必須讓中資紫光入股，否則台灣半導體就會完蛋的人們，「通通都錯了，而且大錯特錯」。

許美華20日在社群媒體Threats發布貼文稱，大家都在回顧10年前的520，當時她也投身反紫光運動，前後超過半年的反紫光戰役，10年前的520正要進入尾聲。

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許美華說，看到國安會諮委黃重諺發文回顧當年，當時台灣的情況真的就如她所說的「很慘」。

「台灣出口連續衰退進入第16個月，經濟成長預估一路下探到1.2%至1.5%之間，當時國家經濟量能持續萎縮，萎縮到中國資本正準備大規模收購我們的半導體產業，從設計到封測，甚至一度鎖定聯發科、台積電，科技界、學界發起的『反紫光運動』，熬過長夜，終於撐到政黨輪替，擋下這些。」

許美華指出，然而在那之後，台積電2018年憑藉7奈米正式超車Intel，此後一路狂飆，全面宰制先進製程，讓Intel、三星看不到車尾燈；聯發科沒被中資入股，不但沒有因此失去中國市場，在5G市場還繼續保持領先，現在更因為做進美系客戶AI AISC，股價從10年前200元左右飆至將近4000元。

她直言，10年後中國紫光集團已經破產，前董事長趙偉國被判死緩入獄。「拒絕中資的台灣半導體不但沒有完蛋、還活得更好，成為世界AI供應鏈的中心。」

許美華說，「氣死那些當年唱衰台灣半導體的人，活得好就是台灣人最好的復仇。 （我）正在努力寫紫光書，過程很複雜很痛苦，但結局很美好。」

她透露，結局已經寫過了，就是當年520之前，得知民進黨財經內閣已經準備小幅開放紫光入股聯發科，走投無路的奇遊團只好請出業界大哥「X先生」去見時任總統蔡英文，促使蔡英文當場拍板做成不開放的決定，擋下紫光。

文末許美華表示：「十年了，謝謝當年小英選擇相信我們。」

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