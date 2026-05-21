喊「伯起！壯洋」才給雞排？國民黨青年挨轟低級：台北現在不舉？

國民黨籍台北市議員參選人賴苡任（左）等人至台北市議會門口發放雞排。（賴苡任提供）

民進黨推出不分區立委沈伯洋角逐台北市長寶座，引爆政壇話題，過去曾公開誇下海口沈伯洋參選就「發雞排」的國民黨市議員參選人賴苡任等紛紛兌現賭注。然而，國民黨青年團昨（20）日在台北市議會附近發雞排時，卻要求排隊民眾必須高喊「台北『伯』起，壯『洋』台灣」的口號才能領雞排，帶有強烈性暗示的諧音梗引發輿論譁然。

國民黨青年團這場假借「慶祝」沈伯洋參選、實則進行政治嘲諷的發雞排活動，在社群平台曝光後隨即引發強烈反彈。大批網友對於強迫領取民眾對著麥克風、甚至由現場年輕女性引導喊出黃腔口號感到極度不適。

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不少人留言怒轟「本來以為只是單純發雞排，居然還有人引導喊口號 有夠羞辱人的。整個黨的格調低到不可思議」、「一個成熟政黨，應該比政策、比論述、比能力，真的是活久見欸…。都2026了還自以為幽默辦這什麼活動，只會讓人看見貴黨政治文化有多空洞，名字是我們的父母寄與厚望，給我們的第一個禮物跟祝福，拿別人名字開諧音梗？好笑在哪」？

也有人狠酸「所以台北現在是不舉了嗎」、「沒辦法 國民黨從以前到現在就是輸怕了 所以什麼招數都要拿出來噁心」、「還要請妹妹在阿伯面前陪笑？真是變態耶！臺語：教壞孩子大小！沒家教。」、「好低級的政黨」、「萬安不舉」、「通常喜歡把性雙關語掛在嘴上的，是在現實中得不到滿足，不然就是無能，所以...笑一笑就好了」。

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