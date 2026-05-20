賴清德推0到18歲月領5000 衛福部：不排富 與育兒津貼不衝突

衛福部表示，成長津貼6歲前全額現金，6至18歲則採半數現金、半數存入未來基金做法。（資料照）

賴清德總統發表就職2周年談話時提到，政府將提出台灣人口對策新戰略「家庭支持篇」應對少子女化挑戰，其中包括提供0到18歲「成長津貼」，每人每月5000元。衛福部表示，成長津貼將不設置排富條款，6歲前全額現金發放，6至18歲則採半數現金、半數存入未來基金做法。

6歲前全現金 後半數存基金

衛福部社家署長周道君說明，衛福部將推動「0至18歲全程支持計畫」，提供預計針對 0至18歲兒少，每人每月發放新台幣5000元，不設置排富條款，且成長津貼在兒少6歲前，原則上採取全額現金的形式發放，6至18歲期間則改為2500元現金、2500元存入未來基金做法，其他細節則會再行討論。

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衛福部次長呂建德則說，世界已有多國提供育兒津貼，其中瑞典適用年齡為0至16歲，德國、日本則適用0至18歲，政府未來將推動「0至18歲全程支持計畫」，透過強化家庭支持與照顧體系，減輕年輕世代在育兒與生活上的負擔，協助青年兼顧家庭與工作。

兼領育兒津貼、托育補助

此外，呂建德表示，今年已推動少子女化對策計畫2.0，持續擴大育兒津貼及托育費用補助對象，減輕家庭育兒負擔，家有6歲以下孩童的家庭，除0到18歲成長津貼外，可以持續申請現行育兒津貼或托育補助。

呂建德說，衛福部也同步強化社會安全網，規劃8大社福補助及津貼全面調升 23.5%，並將透過追加預算方式，力拚於今年7月1日上路，進一步減輕弱勢及照顧家庭負擔，「長照十年計畫3.0」亦提前啟動，預計投入1,153億元，持續推動在地安老、社區照顧及長照服務升級，提升高齡社會整體照顧量能。

衛福部強調，少子女化不僅是家庭議題，更是國家競爭力與社會永續發展的重要課題。未來將持續以家庭為核心、以兒少福祉為優先，從生育、養育、托育、醫療照護到長照支持，建構更完整且長期穩定的社會支持體系，打造讓年輕世代願意成家、安心生養、穩定育兒的友善環境，提升國家整體發展韌性。

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