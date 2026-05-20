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    首頁 > 政治

    Meta詐騙占比逾84％、財損破13億 打詐指揮中心： 將修法重罰

    2026/05/20 18:59 記者鍾麗華／台北報導
    對Meta所屬社群平台（Facebook、Threads、Instagram）原生用戶內容（貼文）詐騙內容氾濫，行政院打詐指揮中心提醒民眾注意。（行政院打詐指揮中心提供）

    對Meta所屬社群平台（Facebook、Threads、Instagram）原生用戶內容（貼文）詐騙內容氾濫，行政院打詐指揮中心提醒民眾注意。（行政院打詐指揮中心提供）

    對Meta所屬社群平台（Facebook、Threads、Instagram）原生用戶內容（貼文）詐騙內容氾濫，行政院打詐指揮中心今（20）日發表嚴正聲明，要求Meta必須立即主動修改演算法與偵測系統，從源頭阻斷重複性詐騙貼文。若Meta持續消極應對，必要時將針對「詐欺犯罪危害防制條例」再修正案，提出相對應管制措施及重罰。

    依據警政署統計今年1月1日至4月30日止，Meta所屬社群平台涉及詐騙案件數為1萬4073件，案件占比為84.31%，總財損金額為13億6178萬1574元，財損占比為86.2％，顯示Meta所屬社群平台仍是詐騙集團主要詐騙管道。

    其中Threads平台於網路購物詐騙貼文中以季節性、時事性商品為內容詐騙持續高發，尤以偽冒政府機關的農產品為大宗（如：蒜頭、山竹、荔枝、桃子、酪梨、芒果等）。另網路購物詐騙中iPhone、Switch 2、PS5等詐騙具相同特徵，均為利用倒店為由低價出清，或以新開幕為由免費贈送進行詐騙，並盜用實體商店街景照片，取信被害人。

    打詐指揮中心表示，社群平台已成為國人生活重心，目前民眾於社群平台購物頻傳受騙，Meta對原生用戶內容（貼文）未能有效落實防詐自我管理，導致詐騙貼文內容重複出現，不僅損害消費者權益，更讓無數仰賴社群創業的商家與個體工作者信譽受損。Meta必須負起應有的社會責任，而政府抑制平台詐騙貼文的關鍵不在「刪文」，而是在「提前預警、快速降溫、提高詐騙成本」。

    打詐指揮中心指出，許多詐騙貼文在被檢舉移除後，短時間內又以相同圖文重複上架，顯見Meta的偵測系統存在嚴重技術缺口。政府嚴正要求Meta應主動修改演算法與建立「重複詐騙內容識別機制」，對於已被列為詐騙的資訊應即時攔截，而非事後補救。

    打詐指揮中心呼籲，Meta應針對在地小型商業經營者提供更便捷、可信的「身分驗證服務」（藍勾標誌或其他明確識別），幫助消費者區分合法業者與詐騙帳號，保障合法業者的生存空間。

    打詐指揮中心也說，未來研議修改「詐欺犯罪危害防制條例」，將評估以「受害者人數」或「詐騙貼文篇數」作為裁罰基準課以重罰。此外，現行法律規範下，消費者具有向平台主張權利的空間。目前消費者保護協會已針對特定案例進行法律行動，政府將密切關注並提供法律協助。

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