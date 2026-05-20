學者：川普「不希望台獨」與賴總統同調 該緊張的是習近平

亞太和平研究基金會執行長董立文。（資料照）

總統賴清德今發表就職2周年談話，提出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」3大執政核心。亞太和平研究基金會執行長董立文分析，美國總統川普的「不希望台獨」說聚焦「維持台海現狀」，這跟賴總統合拍同調，且都是中國國家主席習近平不喜歡聽的話，所以「該緊張的是習近平」。

董立文表示，總統在談話中清晰揭示未來台灣的方向、應走的道路與該做的事情，當中充分掌握並回應台灣人民的挑戰與需求，包括社會安全、人口結構、醫療照顧與產業平衡發展等問題，在國內外局勢的衝擊下，台灣未來的路仍不好走。

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談及近期「川習會」後續效應，董立文認為，台灣可以感到慶幸的是，川普上任後，連續宣布破記錄超過140億美元的軍售與軍援項目，簽署台灣保證實施法案，證明台美關係堅若盤石，未來在川普不承諾習近平任何事情、要跟台灣掌權者溝通的情況下，我們可以期待台美關係繼續正向發展。

董立文強調，川習會後，川普提到3點，首先，沒有對習近平承諾任何事情；其次，不跟習近平討論對台動武問題；第三，要跟台灣掌權者溝通軍售，這就是川普對習近平畫下對台6項保證的紅線。

另關於川普將對台軍售稱為「談判籌碼」，董立文認為有2個意涵，第一是與台灣掌權者談的籌碼；第二，若是指跟習近平談，那美國政府一貫的態度是「美國對台軍售的內容與項目視中國對台威脅的程度而決定」，這就更有趣了，只要中國放棄武力犯台或軍事脅迫，那美國就會取消或降低對台軍售。

至於川普的「不希望台獨」說，董立文直言，川普主要是希望維持台海現狀，這跟賴總統是合拍同調，況且川普這些話都是習近平不喜歡聽的，所以，該緊張的是習近平。

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