國民黨全代會725舉行 九合一主軸「拼和平、顧人民、台灣贏」

國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

國民黨全代會將於7月25日於北市成功高中體育館舉行，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，今年的全代會主要是針對九合一的大選，以縣市長、六都提名來強調，對於這次的九合一大選國民黨必勝的這個決心，競選主軸就是「拼和平、顧人民、台灣贏」。

尹乃菁表示，國民黨在鄭麗文主席上任以來，掌握符合國家利益、符合台灣人民的期待、符合在九合一大選時，民眾所要拼的就是一個和平、幸福、安康、樂利的生活。

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媒體詢問所謂的主軸是全代會的主軸還是競選主軸？尹乃菁表示，這是九合一的主軸，「全代會沒有主軸啦，全代會就是舉辦全代會嘛」，全代會當然就是全國民代表大會，全國民代表大會就是每次我們要召開的全代會，所以全代會本身不會有主軸的，這是九合一大選的主軸。

媒體再問，這次全代會的授旗儀式有沒有什麼特別橋段？過去會有棒球、投籃等。尹乃菁說，「你提醒我了，我可以再想一下」，大的競選主軸方向確定，活動設計的這種部分可以來設計一下，之前棒球是前主席朱立倫有使用，也歡迎大家有任何建議，可以提供給文傳會。

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