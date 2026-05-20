鄭朝方保竹北或攻新竹縣長？民進黨選對會最快5/27給答案

民進黨籍竹北市長鄭朝方。（資料照）

朝野布局年底九合一大選，民眾黨今（20日）徵召新竹市副市長邱臣遠參選竹北市長，而民進黨籍現任竹北市長鄭朝方未登記參選連任，是否搶攻新竹縣長備受關注。據了解，民進黨選對會預計27日上午開會，有望進一步討論。

邱臣遠請辭副市長轉投入竹北市長選舉，已在新竹縣市傳得沸沸揚揚，由於竹北市是全國第一大鄉鎮市，加上鄭朝方遲未宣布是否拚連任，也讓竹北市長選舉成為全國矚目的鄉鎮市。

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對於鄭朝方未來選戰動向，民進黨發言人吳崢今受訪表示，民進黨中央黨部沒辦法代表鄭朝方，回答其個人規劃的問題。

吳崢說明，民進黨2026地方選戰布局的相關討論及正式決定，均由民進黨選對會正式議決後，才向社會大眾報告，就他個人目前所知，選對會近期就會跟大家進一步報告。

鄭朝方日前則表示，新竹縣選舉確實辛苦，對他而言就像「天堂路」一樣，自己一直是努力做實事的人，「我想，我真的很努力了；至於未來，就交給市民或縣民來決定。」

據了解，選對會預計下週三（27日）上午再度召開會議，針對目前尚未定奪的新竹縣長提名，以及原提名爭取連任的澎湖縣長陳光復因傷病傳出變數，選對會是否進一步討論拍板，成為關注焦點。

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