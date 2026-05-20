高虹安復職後施政報告 議員批重大建設延宕或無進度

新竹市長高虹安復職後今天再次到市議會進行施政報告，但議員痛批重大建設延宕，沒規劃。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安停職1年5個月，去年12月18日復職後，今天再度赴市議會進行施政報告，細數這幾年的市政成果。但市議員曾資程說，聽高虹安報告是浪費時間，因為既無重大建設進度，過去前朝的旗艦重大建設不是延宕停擺，就是像斷了線的風箏般，甚至與中央失聯，包括小巨蛋場址，新市政中心及果菜市場遷建都無進度，完全看不出有任何施政成效。

高虹安以「安居科技城」進行施政報告，稱3年多來政見落實率已突破8成、減債率高達83%。其中竹風漁市、香山綜合運動場風雨球場已啟用，市立棒球場改善工程預計今年重啟，慈雲關埔空橋、關東公托等建設也會在今年完工，市府將持續提升市民生活品質與城市競爭力。

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不過，高虹安1小時的施政報告，依照往例，在藍白合及議長許修睿支持下，依然不給議員提問就結束議會議程。

市議員曾資程說，聽高虹安施政報告是浪費時間，因為這3年多來多項重大建設不是停擺就是延宕，像市立總圖書館新建工程嚴重落後，棒球場改善工程快4年了還沒改善好，國際展演中心更是直接死當沒進度，其他像是果菜市場遷建只聞樓梯響，就連高虹安自己拋出的小巨蛋及新市政中心，同樣都是紙上談兵，其他像大新竹輕軌及大車站計畫都原地踏步，看不到成果。

市議員林彥甫也說，高虹安市府在大灑幣同時，應照顧更多基層的需要，包含編足社福機構的社工人力預算，改善現行不同計畫共用社工的困境；補足社區關懷 C據點業務費，讓更多社區願意每週5天都提供長輩課程，延緩失智、促進終身學習。

林彥甫表示，高虹安任內要推動的延平地下停車場、慈雲公道五路口改善、光復大學路口改善、經國路廊道路安全改善等重大計畫都毫無進展，市府應積極推動，而非讓建設持續停擺。

另高虹安宣布要推動小巨蛋、新市政中心及東區K-12雙語學校等重大建設，市議員蔡惠婷也說，市府遲未提出具體選址與土地取得規劃，讓願景淪為選舉開出的「空中樓閣」。

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