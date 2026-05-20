不統一投你幹嘛？ 陳揮文反問國民黨「怎不放棄九二共識？」

陳揮文反問國民黨「你怎麼不放棄九二共識？」（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

台北市長蔣萬安日前稱，中華民國本來就是主權獨立的國家，反問「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」隨後不少藍營政治人物跟風圍剿。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」今日發布一段資深媒體人陳揮文直播影片，陳揮文打臉反問國民黨「你怎麼不放棄九二共識？」影像曝光掀起不少網友議論。

粉專「Mr.柯學先生」今節錄一段資深媒體人陳揮文直播片段，陳揮文說：「我現在質疑國民的立場是什麼？國民黨有沒有要統一嘛，國民黨如果沒有要統一，那我們都去投民進黨就好了，反正你也不統一，我投你幹嘛？」

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陳揮文接著說，「你（國民黨）也沒有比民進黨好，你的路線是什麼？你不是口口聲聲九二共識寫在你的黨章裡面，九二共識是國民黨的黨章，台獨是民進黨的黨綱，你一天到晚叫民進黨放棄台獨黨綱，那你為什麼不放棄九二共識？……那你憑什麼叫民黨放棄台獨黨綱，那是他的自由啊」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「真的！！自己辦不到統一，只能叫別人放棄台獨」、「還有國民黨嗎？那個反共神主牌都丟入糞坑，先烈先賢每日吃糞水，哪有庇祐的心情？！」、「國民黨不放棄92共識，就是慢慢給中國統一台灣」。

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