為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不統一投你幹嘛？ 陳揮文反問國民黨「怎不放棄九二共識？」

    2026/05/20 16:27 即時新聞／綜合報導
    陳揮文反問國民黨「你怎麼不放棄九二共識？」（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

    陳揮文反問國民黨「你怎麼不放棄九二共識？」（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

    台北市長蔣萬安日前稱，中華民國本來就是主權獨立的國家，反問「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」隨後不少藍營政治人物跟風圍剿。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」今日發布一段資深媒體人陳揮文直播影片，陳揮文打臉反問國民黨「你怎麼不放棄九二共識？」影像曝光掀起不少網友議論。

    粉專「Mr.柯學先生」今節錄一段資深媒體人陳揮文直播片段，陳揮文說：「我現在質疑國民的立場是什麼？國民黨有沒有要統一嘛，國民黨如果沒有要統一，那我們都去投民進黨就好了，反正你也不統一，我投你幹嘛？」

    陳揮文接著說，「你（國民黨）也沒有比民進黨好，你的路線是什麼？你不是口口聲聲九二共識寫在你的黨章裡面，九二共識是國民黨的黨章，台獨是民進黨的黨綱，你一天到晚叫民進黨放棄台獨黨綱，那你為什麼不放棄九二共識？……那你憑什麼叫民黨放棄台獨黨綱，那是他的自由啊」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「真的！！自己辦不到統一，只能叫別人放棄台獨」、「還有國民黨嗎？那個反共神主牌都丟入糞坑，先烈先賢每日吃糞水，哪有庇祐的心情？！」、「國民黨不放棄92共識，就是慢慢給中國統一台灣」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播