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    首頁 > 政治

    姓名貼行銷沈伯洋？蔣萬安說別亂丟垃圾 吳沛憶：書不要讀一半

    2026/05/20 16:21 記者董冠怡／台北報導
    民進黨籍立委吳沛憶。（記者董冠怡攝）

    民進黨籍立委吳沛憶。（記者董冠怡攝）

    民進黨籍立法委員吳沛憶與立委黃捷在節目上笑說，用姓名貼行銷沈伯洋，印製沈伯洋的姓名貼紙，貼在各種東西上再丟地，路人撿起來時就會看到他的名字。台北市長蔣萬安今天（20日）受訪說，不要在捷運上隨處丟垃圾。對此，吳沛憶陪沈伯洋拜會市議會民進黨團回應，「書不要讀一半」。

    吳沛憶說，不知蔣萬安也有在看她們的直播節目，「書不要讀一半」，可以看完整一點，（節目上）主要是在講說接到好多電話，詢問如何支持、協助沈伯洋，強調每一個人都是沈伯洋的最佳助選員，可以跟身邊的親朋好友介紹沈伯洋，也感謝給她廣告時間，沈伯洋是美國加州大學博士畢業，主修社會生態學，每個人的LINE群組每天都可以去傳。

    吳沛憶指出，市民真正關心的不是蔣萬安現在好像每天很在意沈伯洋，而是垃圾落地、老鼠，期盼這一場台北市長選舉，不管是哪一個陣營，大家都把市民放在心上，回應市民真正關心的問題。

    沈伯洋說，老鼠不吃沈伯洋、吃的是掉在地上的垃圾，對我們而言，目前最重要的應該是環境衛生跟鼠患問題。

    民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）20日拜會台北市議會民進黨團，一同喊口號「同心協力、台北前進」。（記者張嘉明攝）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）20日拜會台北市議會民進黨團，一同喊口號「同心協力、台北前進」。（記者張嘉明攝）

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