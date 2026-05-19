10坪塞20嬰！桃園非法托育中心是累犯 家長「這原因」竟反嗆官員

桃園區這家非法托嬰機構10坪空間，竟擠滿20名嬰幼兒，環境髒亂。（桃園市議員黃婉如提供）

桃園市政府跨局處查獲非法托育中心不到10坪，竟擠了20名嬰幼兒，經調查還是非法經營托育中心的「累犯」，陪同蹲點稽查的桃園市議員黃婉如透露，部分家長還對市府稽查行動大表不滿，反嗆官員「干擾上班作息」，並統一口徑辯稱每月每人僅收費5千元，只要有個空間幫忙顧就好，令人匪夷所思。

黃婉如提到，這家非法托嬰中心由一對兄妹經營，負責人為7年級的莊姓女子，在中壢區開設合法幼兒園，利用「家長客製化的需求」、「免延托費」等方式吸引家長，今年3月在桃園區龍泉六街某社區，非法收置21名嬰幼兒被市府查獲開罰30萬元並公告姓名，事後竟搬家到桃園區龍壽街在不到10坪空間「塞」了20名嬰幼兒，其中有7名幼兒是放學，從幼兒園一起搭娃娃車到此課後照顧，現場只有1名無照女性照顧者，和2名外籍移工。

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市府婦幼發展局副局長陳先琪表示，市府將再依法從重裁罰並公告此案負責人姓名，並對其再次違法提供托育服務者，依法加重裁，預計兩星期內完成裁處簽核；教育局官員也說，本案違法收托2歲以上幼兒，已違反幼兒教育及照顧法規定，將依法從重裁罰；都發及建管機關則表示，案址建物屬農業區農舍，未經許可作為托育使用，已違反土地使用及建築管理規定，除依法裁罰外，也將要求限期改善，若未改善將持續裁處。

陳先琪提到，依兒童及少年福利機構設置標準第11條，托嬰中心應置專任主管人員1人綜理業務，並置特約醫師或專任護理人員至少1人；每收托5名兒童應置專任托育人員1人，未滿5人者，以5人計。

桃園區這家非法托嬰機構10坪空間，竟擠滿20名嬰幼兒，環境髒亂。（桃園市議員黃婉如提供）

桃園區這家非法托嬰機構10坪空間，竟擠滿20名嬰幼兒，環境髒亂。（桃園市議員黃婉如提供）

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