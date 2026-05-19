金門小三通旅運量蒸蒸日上 地檢署：人力面臨挑戰

金門港務處副處長陳志昕（右三）向縣長陳福海（右二）、金門地檢署檢察長趙燕利（左一）等人說明小三通交通船運狀況。（記者吳正庭攝）

金門小三通旅客成長，金門地檢署檢察長趙燕利今天首訪金門港旅運中心關切旅客進出狀況；他強調，各進駐單位的人力跟業務面臨很大挑戰，在動線跟安全維護方面，可再研議相關策進作為。

小三通旅運量增加，金門已成兩岸重要門戶，近年衍生水客糾紛、線上夾帶走私，甚至運毒時有所聞，趙燕利基於國土安全，親率主任檢察官葉子誠走訪旅運中心，對於通關動線的安全維護極表重視，雖未明說，相當關心3月23日發生水客情緒失控事件的後續管理情形。旅客反映，期盼「穿制服仔（港警）」早日進駐。

請繼續往下閱讀...

趙燕利並與專程出席的縣長陳福海、副縣長陳祥麟及港警、海關、移民、防檢等 CIQS駐站單位，就問題的層次「深度」交流。

港務處指出，趙燕利明確表示支持港警進駐新旅運大樓，設置專責警務據點能有效縮短應變時間；場站保全應與港警建立「即時通報、協同處置」機制，遇有突發事件，保全應於第一時間通報警力到場，以法律強制力維護國境威信。

港務處長許嘉興說，旅運中心早就在3個樓層規畫有港警的備勤台及值班台「虛位以待」，但至今還未接獲港警進駐的消息。

對此，陳福海也向在場的警政署高雄港務警察總隊金門港中隊人員表示，不要擔心，如果需要相關設備，縣府全力支持，港中隊人員將再向上級請示。

陳福海說，政府絕不容許任何破壞港區秩序或挑戰公權力的行為，對於惡意滋擾情形一定依法嚴正處理；縣府會在「安全有序」的前提下，提供旅客更具溫度與效率的服務環境，讓小三通航線穩定長久運行。

金門縣港務處長許嘉興（右一）示範「防暴器材櫃」內的器材使用方式。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法