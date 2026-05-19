習近平5年內犯台風險遽增？ 前CIA局長說話了！

美國前國防部長、前中情局局長蓋茲。（法新社）

本月17日美媒《Axios》獨家披露，美國總統川普的親近幕僚擔憂，上週落幕的川習會所帶來最實質的結果，恐怕是中國在未來5年內侵犯台灣的風險急遽升高。不過美國前國防部長、前中情局（CIA）局長蓋茲（Robert Gates）卻表示，中國國家主席習近平下令解放軍在未來幾年內入侵台灣的可能「非常低」。

根據《紐約郵報》 報導，現任維吉尼亞州常春藤名校威廉瑪麗學院（College of William & Mary）校長的蓋茲，近日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目《面對國家》（Face The Nation）專訪時表示，雖然北京政府對台言論日益激進，但他認為中國在未來幾年內，武力犯台的可能性非常低，中方並不想親手摧毀他們也渴望奪取的台灣半導體產業，比起直接發動戰爭，中方更傾向透過類似「香港模式」的過渡手段，來逐步控制台灣。

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蓋茲還提到，雖然五角大廈及許多軍方人士，此前將2027年視為解放軍具備大規模犯台能力的關鍵年，但他對解放軍實戰能力，一直都抱持懷疑。他直言，現在的中國軍隊從將領到士兵，皆毫無實戰經驗，上一次作戰已是1979年在越戰中受挫。此外，習近平近年大舉整肅軍隊高層，連前兩任國防部長，都因貪腐遭罷免甚至面臨死刑，這顯示習近平至今，對自身軍隊的戰力與忠誠度仍缺乏足夠信心。

但蓋茲也坦言，中國依舊是美國建國以來「前所未見的強大對手」，不論是在工業製造能力、經濟規模，還是在科技先進程度上，中國都展現出遠超當年蘇聯的實力，並在多個尖端領域，與美國旗鼓相當。這意味著美國正面臨一個擁有極高「非軍事權力工具」的全面性威脅，雙方在台灣問題上的博弈，將更為複雜。

這項地緣政治挑戰也延續到了當前的美中政局。在上週的川習會中，習近平直接警告台灣問題是中美關係的底線，處理不當將引發衝突。可與此同時，川普政府正研議一筆140億美元的對台軍售案，蓋茲表態支持。不過他也提醒，美國目前對台武器交付嚴重積壓，如何將武器「盡快送到台灣人手中」才是當前最棘手的課題。

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