李四川：打造AI廊帶連起雙北 要把年輕人留在雙北

國民黨新北市長參選人李四川16日在董事長開講-粉絲見面會，暢談打造AI廊帶串連雙北。（李四川陣營提供）

國民黨新北市長參選人李四川今天（17日）在社群媒體貼文，李四川在《打造AI廊帶連起雙北，要把年輕人留在雙北》影片中，細數打造AI廊帶，從台北市到新北市，AI廊帶不是畫在簡報上，是蓋在地圖上。從內科到北士科、蘆洲、土城、板橋、新店，他要跟台北市長蔣萬安一起，把雙北串成一條線。影片連結：https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1309616224025565&id=1534377361632852

李四川在影片中娓娓道來，AI科技產業並不是只有私人企業，也需要政府能夠整合，城市的規劃、產業的聚落能夠配合，才能讓這些企業一起來投資，台北市有個蔣萬安市長 、如果新北市有一個李四川市長，雙北一定合作。

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接下來要談雙北共治，李四川說，雙北共治最重要的就是交通，輝達（Nvidia）進駐北士科，提供將近1萬個工作機會，70%應該都是新北人，AI的廊帶，從內科到北士科，再經過蘆洲，再到土城的鴻海，從板橋到新店。

李四川進一步說，台北市政府在輝達（Nvidia）進駐北士科的時候，他跟蔣萬安就已經核定一條橋，跨過基隆河到我們的社子島，年底如果他當選（新北市長），他一定從社子島再做一道橋，到新北市的蘆洲，那蘆社大橋蓋了以後，輕軌就可以延伸到五股，不只有大眾運輸系統，還可以開車從北士科到蘆洲到五股，接快速公路台64到快速公路台65，就可以直接到板橋，到土城的鴻海、到新店，等於AI的廊帶就會整個合在一起，把台北市與新北市連起來。

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