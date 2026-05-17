創下首位外長赴WHA場邊紀錄 林佳龍27年前就曾發表WHO推案研究報告！

財團法人台灣醫界聯盟執行長林世嘉透露，她在1999年接手台灣醫界聯盟基金會後，曾委託當時任教於中正大學的林佳龍，針對推動台灣加入WHO撰寫研究報告〈我國加入世界衛生組織策略之探討〉。（擷取自林世嘉臉書）

外交部長林佳龍於世界衛生大會（WHA）開幕前夕現身日內瓦，創下外長首例。財團法人台灣醫界聯盟執行長林世嘉透露，林佳龍早於1999年便曾受託撰寫研究報告，探討推動我國加入世界衛生組織（WHO）策略，她感嘆，這是第一次看到有外交部長如此積極推動、重視WHO推案，並挹注資源，將台灣優勢帶到國際。

林世嘉受訪表示，她自1995年推動台灣加入WHO、1997年首次赴日內瓦至今，轉眼30年，第一次看到有外交部長如此積極推動、親自主導，重視WHO推案，並挹注更多資源，把台灣的優勢帶到國際上給大家知道。

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林世嘉透露，她在1999年接手台灣醫界聯盟基金會後，曾委託當時於中正大學任教的林佳龍，針對推動台灣加入WHO撰寫研究報告〈我國加入世界衛生組織策略之探討〉，研析實質作為、國際法等。如今我國推案作為仍在這份研究報告的方向與結構上。

林世嘉表示，今年外交部願意主動出擊，也令她相當感動，各部會資源不一，只有衛福部本身的資源不夠，因此林佳龍才召開雙部長會議。她指出，有外交部國經司與外貿協會攜手合作，今年才有這麼多廠商願意赴日內瓦參展，展現台灣國力。

林世嘉認為，歐洲很難建交、但也不會斷交，有許多發展空間。在2001年醫界聯盟開始在歐洲進行台灣加入WHO遊說時，當時歐洲各國的外交部、衛生部都沒有支持台灣的意願，與遊說團體的會晤也都是匆匆結束，情勢與現在差異甚鉅；現在林佳龍能在歐洲跑來跑去，願意跨出去、嘗試，讓世界看見台灣，同時也受到歐洲國家接納，令她很感動。

林世嘉指出，未來智慧醫療將改變許多醫療現場，所有智慧醫療都不能沒有晶片，而台灣是晶片之島，智慧醫療是資通訊產業與醫療的結合點。台灣目前已經在以數位病理AI協助友邦帛琉掃描，而數位病理AI技術不只有邦交國需要，全世界都有需求。

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