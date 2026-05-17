蔣萬安問民進黨要刪台獨黨綱？ 沈伯洋：咦！他不是學法律的嗎？

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安今天上午受訪說，中華民國本來就是主權獨立的國家，反問「民進黨要刪除台獨黨綱」嗎？對此，沈伯洋下午回應，現在是「台灣前途決議文」，並疑惑「咦！他不是學法律的嗎？」

沈伯洋表示，他對這個可能有點不太了解，現在是「台灣前途決議文」，台灣的前途由全體台灣兩千三百萬人決定，這是我們現在的決議文，「現在沒有台獨黨...（綱），咦，奇怪，他為什麼會？他不是學法律的嗎？」

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另國民黨籍新北市長參選人李四川喊出「雙北共治」、台北市長蔣萬安說一起打拚為市民打造更好的環境，民進黨籍新北市長參選人蘇巧慧說要保有主體性。

沈伯洋表示，雙北共治是老議題，也是過往有過的平台，最近李四川說要弄垃圾桶，結果現在蔣萬安又要把垃圾桶移除，光是那麼細微的事情，都沒有辦法達成一致了，那他的雙北共治到底在哪裡？

沈伯洋指出，城市與城市之間，本來就有一些合作，比如說交通等等之類的，然城市與城市之間也會有競爭的地方，就像名校之間互相競爭，兩校也會越來越好，所以我們各自提出對城市的願景，然後一起讓城市變好，這才是最重要的目的。

關於垃圾與鼠患，他認為，重點不是垃圾桶撤與不撤如此簡單，而是垃圾桶的設計問題，這也是為何世界各國有很多例如智慧型、廚餘型、冷凍型、地下型等多元種類，如果沒有做好相關措施，可能就會成為鼠類的源頭，還有如何嚴格執行垃圾不落地也很重要。

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