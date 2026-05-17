「澎湖人」限定小帽！選舉創意小物引發排隊之亂

無黨澎湖縣長參選人許智富，推出澎湖人之帽引發排隊之亂。（記者劉禹慶攝）

七美帽爭搶之亂重現馬公？無黨澎湖縣長參選人許智富競選總部，今（17）日發送澎湖人之帽，支持者提前湧入總部大排長龍，選舉創意小物問世，意外引爆排隊索取熱潮，讓外界慨嘆「古有黃巾之亂，今有澎湖人帽之亂！」

澎湖縣長參選人許智富，今日在競選總部發放限量競選小帽，活動尚未開始，現場已出現大量支持民眾提前聚集。原本下午2時開始，不到下午1點30分，競選總部外便已大排長龍，不少民眾頂著烈日，只為搶先領取象徵「澎湖精神」的「澎湖人」限定小帽，場面相當熱烈。

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據現場民眾表示，這次小帽設計簡單有質感，推出後在地方社群引發討論，不少支持者更專程從離島及各鄉市前來排隊。有人笑稱：「這不是帽子，是現在澎湖最難搶的入場券！」也有民眾開玩笑表示：「以前是黃巾軍，現在是澎湖人帽軍！」面對現場湧入的大批人潮，許智富也親自向支持者致意，感謝大家一路相挺。

許智富表示，這頂帽子不只是競選小物，更代表一種認同感與對澎湖未來的期待，希望透過這份小小心意，凝聚更多關心澎湖的人，一起為家鄉努力。活動現場氣氛熱絡，不少民眾拿到帽子後立即戴上合照，總部外更一度形成滿街都是「澎湖人」的特殊景象，也讓網友笑稱：「這不是發帽子，是澎湖版限定潮流發表會！」

許智富競選總部大排長龍，出現排隊索取澎湖人之帽熱潮。（記者劉禹慶攝）

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