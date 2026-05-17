蔣萬安稱數據滲透「可以問他」 沈伯洋妙回：萬事問中央變問伯洋了

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安今上午出席公開活動受訪時，要民進黨籍參選人沈伯洋說明是「哪一個具體數據被滲透、哪一位被調查的里長覺得被保護，你們可以問問他。」對此，沈下午受訪回應，「本來萬事問中央，現在變成萬事變問伯洋了。」市長每個月應該都有跟各地里長都有座談，所以對於里長現在的需求、里長要怎麼保護，「我認為他應該自己是最清楚才對」。

沈伯洋表示，16日已說過，最重要的是資料的取得，2月國共論壇有提到人工智慧（AI）的合作，他舉例，之後市府如像局長等人到了中國，是否有無可能因為這樣的合作，導致資料被中國拿走，事涉資訊安全的問題，每位市民應該都想知道，因此站在市民的角度告訴大家，資訊安全應該要被守護，不要有這樣的風險，「我一直都不知道為什麼他們要糾結在這一點」。

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沈伯洋指出，之前講的很清楚，當你有這樣的交流，就會產生這樣的破口，在節目裡是這樣講、在訪談時也是這樣說，就是因為已經創造了這樣的機會，那我們為什麼要有這樣的機會，讓資料被流出？

媒體追問，如里長等高風險族群，會否認為立法明文禁止其赴中或報備較好？沈伯洋強調，一直以來都沒有禁止去，立委可以去中國，但是要透明化，目的在於一旦透明化後，聯審會會告知注意哪些議題，有沒有哪些人在接觸時，要小心自己的資料不要被取得、在台灣哪些事情是違法的，透明化才是最好的保護措施。

沈伯洋也重申，我一直以來在講的就只有無限城論壇，對我來講比較重要的事，是帶著我們的里長到世界各地、各國首都去學習，然後交換意見，台灣其實也有很多治理厲害的地方，讓其他的國家知道，這才是首都該做的事。

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