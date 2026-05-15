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    首頁 > 政治

    王惠美參訪捷克自行車大廠尋求產業合作 力邀來彰化交流

    2026/05/15 23:19 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣長王惠美參訪捷克自行車大廠Bike Fun International（BFI），力邀來彰化交流。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美參訪捷克自行車大廠Bike Fun International（BFI），力邀來彰化交流。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美率團前進捷克，參訪當地自行車大廠Bike Fun International（BFI），對於每年生產20萬到30萬台自行車、鎖定高單價運動型款式大表敬佩，力邀來彰化交流，為彰化縣自行車產業鏈爭取訂單。

    王惠美指出，BFI成立至今已有25年，近年來透過使用者大數據，作為產品研發、升級的參考依據，讓自行車不只是自行車，而是以符合客戶需求來開發設計，產品可以迎上潮流，兼具運動與休閒功能，搶攻頂級客戶訂單。

    王惠美說，彰化縣在自行車產業鏈也非常完整，無論是自有品牌或是修補市場，都占有一席之地，這次見到捷克的自行車大廠，從品質管理、研發創新到員工福利，都有其堅持。她也力邀能到彰化參訪交流，搭起兩國間的貿易夥伴關係，為彰化縣自行車業者帶來訂單。

    彰化縣長王惠美參訪捷克自行車大廠Bike Fun International（BFI）。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美參訪捷克自行車大廠Bike Fun International（BFI）。（彰化縣政府提供）

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