選舉到營養午餐免費「一市兩制」成破口？ 盧秀燕酸「選舉講一套做一套」

被問營養午餐加碼納私校，盧秀燕酸「選舉講一套做一套」。（記者蘇孟娟攝）

台中市訂自新學年度起公立國中小學免費營養午餐上路，但政策發佈以來，因私校被排除在外，引起不小爭議，國民黨台中市議員劉士州今質詢台中市長盧秀燕時指出，公私立應一體適用，不能「一市兩制」，尤其選舉到了，已有市長參選人宣佈要納入私校生受惠，希望她能「搶先宣佈」；盧秀燕則說，稱「選舉時講一套做一套」，有人上任後也是把計畫砍了。

盧秀燕今年1月宣佈公立國中小學營養午餐免費，但因不包括私立學生，引發不少人批評，台中市議會不分黨派議員一再呼籲，應公私立學生一併適用，不應「丟包」私校學生，但盧秀燕最後僅折衷宣佈擴及公私立高中職以下的私校弱勢生一併受惠。

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劉士州指出，私校學生也是台中市子弟，家長也均有繳稅，免費午餐不應「一市兩制」，應一體適用；他還說，面臨選舉到來勸她「要想到未來市長會做」，既然任期剩半年不到，「市長要不要宣誓先做」。

盧秀燕說，她也很想做，但台中財政很辛苦，去年中央還欠給我們100多億，一分一毫得之不易。

她另說，不用煩惱，「選舉時講一套做一套」，有人上任後，也會刪掉老人健保、把以前實施好好的計畫砍了，捷運延伸太平也砍了，「競選期間大家紛紛競相開支票」，幸好台中市民夠清楚、有智慧會辨別，「有些人過去都沒表現，選舉來才開支票，以後會不會兌現呢」。

劉士州不放棄提醒她既然都已做到9成，對老人及小孩的福利可以再多一點。

盧秀燕則說，她上任後嚴守財政紀律，希望卸任前能保持，也「希望未來市長能遵守財政紀律」。

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