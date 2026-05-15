蘇巧慧、高乃芸樹林座談會 蘇巧慧：樹林出市長 走向下一個10年

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與議員參選人高乃芸（後）舉行樹林座談會。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長候選人、立委蘇巧慧15日攜手新北市議員參選人高乃芸，在樹林舉辦基層座談會，在場6百多位支持者熱情高喊「蘇巧慧凍蒜」、「高乃芸凍蒜」，氣氛熱烈。蘇巧慧表示，她感謝10年來樹林鄉親的信任與栽培，她為地方爭取到大漢溪堤外便道、捷運萬大樹林線、台65線增設新莊第二南下出口匝道、樹德安居社會住宅等多項重大建設，現在她準備好了，要帶領新北走向更進步的新世代，「讓樹林出市長，走向下一個10年」。

蘇巧慧表示，她於年初陸續推出「六大福利政見」，以及「四大青年政見」，都獲得市民朋友好評，不但新北市府提前實現她所提「學童免費營養午餐」，連對手也跟進提出「敬老卡擴大使用範圍」，代表她所提出政見負責可行，而15日適逢國際家庭日，她也進一步提出「三大家庭照顧政見」，不只支持職業照顧者，更要進一步照顧長輩與小孩，為所有新北家庭注入活力與安心。

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蘇巧慧指出，這十年來，她努力向中央爭取資源建設樹林，不只推動多所學校翻新、興建天幕球場、社會住宅，也成功推動大漢溪堤外便道，現在鶯歌、樹林到三重只要30分鐘，並爭取由中央全額負擔9.8億元經費興建台65線增設新莊第二南下出口匝道，紓解南新莊、樹林地區40多萬人的通勤壓力。

高乃芸表示，過去她在擔任國小老師期間，幫助過許多家庭，未來也將秉持同樣的服務態度，在地方、議會幫助更多家庭。高乃芸說，她和蘇巧慧都是「樹林女兒」，懇請大家給新世代一個機會，讓蘇巧慧在市政府、高乃芸在市議會，一同為更好的樹林、土城、三峽、鶯歌打拚，讓新北發展更好。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中左）與議員參選人高乃芸（中）舉行樹林座談會。（記者翁聿煌攝）

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