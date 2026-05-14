徐欣瑩拜會侯友宜取經城市治理 盼轉化為竹縣未來政策藍圖

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩（右）拜訪新北市長侯友宜（左），侯拿起手機開心合影。（圖由徐欣瑩團隊提供）

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩昨天前往新北市政府，向新北市長侯友宜請益城市治理經驗；徐欣瑩團隊表示，這趟參選縣長請益之旅的首站，針對都市計畫、交通路網建設及社會福利政策等議題深度交流，後續也會陸續安排。

徐欣瑩團隊表示，侯友宜執政7年多，他特別分享新北推動軌道建設的經驗，認為城市競爭力關鍵在於高效率交通網絡，目前新北捷運已逐步串聯台北、桃園與基隆，未來若能進一步與大新竹地區串聯，將有助打造北台灣「1小時生活圈」，有效整合千萬人口與產業動能，提升整體國際競爭力。

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針對徐欣瑩關注的全齡照護政策，侯友宜也分享新北市從出生到高齡的福利體系。在母嬰福利方面，新北市提供產檢車資補貼，強調政府應在懷孕初期即介入照顧，以實質行動減輕年輕家庭的負擔。此外，新北市的公托中心數量居全台之冠；對於新北利用學校空間設置托嬰中心的政策，徐欣瑩認為這對於人口結構年輕的新竹縣極具借鑑價值。

而在高齡照護領域，侯友宜分享了「老人共餐」及「銀髮俱樂部」等推動成果，主張透過社會參與讓長輩走入社區，並結合志工與運動教練資源積極推動預防醫學。

徐欣瑩表示，此次請益獲益良多，不只是學習新北經驗，更希望將簡政便民、實事求是的治理哲學，轉化為新竹縣未來可執行、可追蹤、可落實的政策藍圖。會後，徐欣瑩準備了新竹縣特產「東方美人茶」與外銷日本的「湖口鄉大窩口米」贈予侯市長；侯友宜則回贈「文山包種茶」，預祝徐欣瑩縣長選舉順利「包中」。

徐欣瑩準備了新竹縣特產「東方美人茶」與外銷日本的「湖口鄉大窩口米」贈予侯友宜。（圖由徐欣瑩團隊提供）

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩（左）前往新北市政府，向新北市長侯友宜（右）請益城市治理經驗。（圖由徐欣瑩團隊提供）

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