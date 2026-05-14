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    首頁 > 政治

    總統彈劾案5/19投票 藍委批227項政見僅兌現2項、憂台海安全剩口號

    2026/05/14 11:22 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委葛如鈞以白紙列印賴清德227項政見，批評賴目前僅兌現2項，包含副總統優先考慮女性、在野黨領頭完成的三班護病比入法，政見跳票率高達99.9％。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委葛如鈞以白紙列印賴清德227項政見，批評賴目前僅兌現2項，包含副總統優先考慮女性、在野黨領頭完成的三班護病比入法，政見跳票率高達99.9％。（記者塗建榮攝）

    藍白推動的總統彈劾案將於19日投票，立法院今（14日）持續召開全院委員會審查，但總統賴清德與民進黨立委仍未列席。國民黨立委以白紙列印賴清德227項政見，批評賴目前僅兌現2項，包含副總統優先考慮女性、在野黨領頭完成的三班護病比入法，政見跳票率高達99.9％；此外，隨著「川習會」登場，賴政府是否有能力維護台海安全，還是只剩口號與意識形態，卻缺乏處理國際現實的能力。

    立法院今天進行賴清德彈劾案第二次審查會，不過賴再度缺席，依照黨團共識，若被彈劾人未列席，由各黨團推派委員發言。

    藍委葛如鈞指出，今天是賴清德就職第725天，賴曾提出227項政見，並承諾只要把票投給他，台灣就會走向安穩生活，但目前僅兌現2項，包括副總統優先考慮女性，以及由在野黨主導完成的三班護病比入法，其餘多數政見仍停留在「未開始」，批評政見跳票率高達99.9％，質疑賴政府形同「行政怠惰」，「難道賴總統的賴，是賴帳的賴嗎？」此次提出彈劾案是要提醒所有未來掌權者，民主核心在於信任，不能取得選票後就忘記人民，並呼籲綠委站在人民一邊，「下架賴帳王，人人有責。」

    藍委牛煦庭表示，民主政治的核心不是權力本身，而是承諾與責任。民主政治的健康運作仰賴誠信（政見承諾）、程序（依法行政）與制衡（權力分立），但在賴領導下，三者沒一隻腳站得穩，因為賴不願面對朝小野大的現實，不願尊重國會多數，對掌握政治沒有判斷力，對不同意見沒有溝通力，對政見沒有兌現力。

    藍委林沛祥也說，民主國家最危險的時刻不是沒有選舉的時候，而是仍然有選舉，但是制度開始慢慢失衡的時候。令人遺憾的是，面對如此重大的憲政爭議，賴清德依然沒有親自出席，這讓人民不禁懷疑，總統是否已經逐漸習慣「只接受掌聲，不接受監督」。

    林沛祥批評，台灣目前面對的不只是內部制度失衡，即將登場的「川習會」更讓各界憂心。國際政治現實中，大國談判往往牽動小國利益，中美之間談的不只是關稅、科技與供應鏈，更涉及印太戰略及台海局勢，台灣人民真正擔心的是，當國際強權重新調整利益時，賴政府是否有能力穩定兩岸、降低衝突、維護台海安全，還是只剩口號與意識形態，卻缺乏處理國際現實的能力。

    國民黨立委牛煦庭表示，民主政治的核心不是權力本身，而是承諾與責任。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委牛煦庭表示，民主政治的核心不是權力本身，而是承諾與責任。（記者塗建榮攝）

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