李四川提敬老卡「悠遊卡化」 蘇巧慧重申：2月就提升級千點、也能買東西

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（麥克風前）說，她今年2月就提出敬老卡升級，不但提升到1千點，還讓效期變成可1整年來算，也能坐公車、買東西。（記者黃政嘉攝）

2026新北市長選戰升溫，國民黨參選人李四川昨提出敬老卡升級政見，7月起將調升至600點，他主張其中的300點「悠遊卡化」可用於購物；民進黨參選人蘇巧慧今受訪再次回應，她今年2月就提出敬老卡升級，不僅提升到1000點，還讓效期變成可一整年來算，也能坐公車、買東西，大家身邊的小事，就是她未來領導新北的大事，她會努力讓新北更溫暖、進步。

蘇巧慧今出席鶯歌公八公園地下停車場工程開工動土典禮前接受媒體聯訪，媒體提到，李四川提出敬老卡300點悠遊卡化，他說因為現在偏鄉沒有捷運也不好用，也可以讓阿公買牛奶給孫子。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧回應，大家稍微查一下就可以看出來，「其實我在今年過年2月時，就率先提出六大福利政見，其中就包含了敬老卡升級，不但1個月提升到1000點，而且讓效期可以變成是一整年一起來算，讓敬老卡的使用可以更貼心、更彈性」。

她說，「而且我們當時就也已經說，未來的敬老卡，可以坐公車，也可以買東西，所以『會當坐公車，會當買物仔』的敬老卡，又能擴大點數，又能讓效期加長，我相信長輩都很歡喜」。

蘇巧慧表示，這幾個月來，其實很多人都一直說「巧慧，妳要加油喔！為了我的敬老卡。」她覺得，大家的身邊小事，就是她未來領導新北的大事。她說，「我希望能夠繼續用政見和願景說服新北市民，告訴大家我真的都注意到大家的心情，我們會一起努力，讓新北市更溫暖、更進步」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法