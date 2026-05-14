2026北市長激戰！許甫十問沈伯洋 網反酸：你敢問蔣萬安？

沈伯洋。（資料照）

民進黨昨（13）日正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，藍綠對決戰局成形。民眾黨台北松信選區市議員參選人許甫在臉書發文「十問沈伯洋」，包括信仰、第五縱隊、雙城論壇、認知作戰、人權價值、市政實務等內容，吸引大量留言議論，有網友反嗆要不要「請『蔣不聽』（指現任市長蔣萬安）也回答這十問」？

許甫昨於臉書發文點名沈伯洋，「既然您已接受民進黨正式提名參選台北市長，這座城市的每一個角落、每一位市民，都有權力用最嚴苛的標準檢視您的言行。過去您以『抗中保台』為名，發表了許多驚世駭俗的論述；如今您要爭取地方首長，那些曾經被您貼上標籤的人、被您扭曲的歷史，都在等一個交代」。

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許甫「十問沈伯洋」提問如下：

一、關於信仰：扛的是神轎，還是選票？

二、關於歷史：是選擇性失憶，還是根本對台北市一無所知？

三、關於里長：您要如何領導「潛在的間諜」？

四、關於第五縱隊：台北市府要變「偵防總局」嗎？

五、關於雙重標準：沈家的生意與別人的賣台

六、關於黑熊學院：是愛國教育還是拿政府預算的生意？

七、關於雙城論壇：是「無限城市論壇」還是「信口雌黃」？

八、關於認知作戰：批評沈伯洋就是「在地協力者」？

九、關於人權價值：監控人民是哪門子的民主？

十、 關於市政實務：除了抓間諜，抓老鼠，您還會什麼？

許甫說，台北市長不是「國安戰位」，而是要照顧近250萬人生活起居的「服務崗位」，如果沈伯洋無法解釋這些矛盾，依然「帶著有色眼鏡看待不同背景的市民」，那麼台北市不需要一位整天疑神疑鬼的「抓諜特務」。

經營臉書粉專「孟買春秋」的作家喬伊斯看到貼文後大酸，反問「撲馬（PUMA，沈伯洋的暱稱）是市長嗎」？還有許多網友紛紛留言，有人說「沈伯洋又不是現任市長，蹭錯人了吧」、「你怎麼不問問自己的帳本這一件事情就好」、「那你有用最嚴苛的標準去審視現任市長嗎？」、「你要不要也來個十問蔣萬安啊？就問你敢不敢啦？」、「這是什麼卡呀？要不要試下十問蔣少爺」？

新竹市副市長邱臣遠（左）、許甫（右）。（資料照）

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