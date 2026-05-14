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    首頁 > 政治

    川普率團訪中 馬斯克稱只有他和黃仁勳搭空軍一號 葉耀元列2點猜測

    2026/05/14 10:39 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普近日訪中，隨團的除了國務卿魯比歐，國防部長赫格塞斯，還包含全球首富馬斯克（見圖中）、輝達執行長黃仁勳（見圖上）等人。（美聯社）

    美國總統川普近日訪中，隨團的除了國務卿魯比歐，國防部長赫格塞斯，還包含全球首富馬斯克（見圖中）、輝達執行長黃仁勳（見圖上）等人。（美聯社）

    美國總統川普近日訪中，隨團的除了國務卿魯比歐，國防部長赫格塞斯，還包含全球首富馬斯克、輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克等商界高層，馬斯克透露在搭機前往中國路上，只有他與黃仁勳在「空軍一號」專機上。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文猜測，川普大概是在機上「特別」跟馬斯克與黃仁勳討論美中AI技術競爭的議題，並指特斯拉跟輝達是川普特別要拉拔的企業，因此得到一定程度的特殊待遇。

    川普12日啟程前往中國，準備與中國國家主席習近平舉行會晤。川普此行率領包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）等10幾名企業高層，雖然一度傳出輝達執行長黃仁勳未受邀，但後來黃仁勳在阿拉斯加中途上機，引發關注，知情人士則稱，川普是看到媒體報導說代表團沒有黃仁勳後，邀請黃仁勳加入行程。

    在飛往中國途中，馬斯克也持續在社群發文，他在回覆1名網友PO文時也提到，只有他及黃仁勳是在空軍一號上，這樣的說法也引起網路議論。

    葉耀元對此發文分析「川普想要在飛機上『特別』跟馬斯克與黃仁勳討論事情，而這件事大概跟美中AI技術的競爭有關係」。他也直言「特斯拉跟輝達基本上代表川普特別要拉拔的美國企業，所以得到了一定程度的特殊待遇（或是展現給別人看他們的特殊性），然後這件事也反應在這兩家公司的股票上面」。

    馬斯克在回覆1名網友PO文時也提到，只有他及黃仁勳是在空軍一號上，這樣的說法也引起網路議論。（圖擷自X）

    馬斯克在回覆1名網友PO文時也提到，只有他及黃仁勳是在空軍一號上，這樣的說法也引起網路議論。（圖擷自X）

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