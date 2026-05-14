為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沈伯洋聲量反超藍營！PUMA出戰台北市長 提名即衝3.5萬觀看

    2026/05/14 10:27 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋。（資料照）

    沈伯洋。（資料照）

    民進黨昨正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，臉書粉專「聲量看政治」根據數據分析，沈伯洋的網路聲量在提名後出現驚人反轉。4月中下旬藍營陣營不斷祭出「黑熊、青鳥、抗中、側翼」等標籤試圖先行框架沈伯洋，當時泛藍直播觀看數一度衝高至2.6萬人次，然而隨著昨日正式提名，泛綠直播觀看數瞬間飆升至3.5萬人次，象徵支持者已完成「身份確認」，沈伯洋正式進入選戰守備位置。

    粉專「聲量看政治」今發文指出，沈伯洋此次展現極具層次的公關策略，正進行一場深度的「人設轉換工程」。他不再僅止於過去尖銳、危機感強烈的國安學者形象，而是透過動漫、家庭與在地記憶逐步「破圈」。

    從利用《鬼滅之刃》動漫哏打開話題大門，到分享與女兒互動的溫情畫面補足親民感，更藉由「五分埔長大」的家族故事，成功化解外界對其「空降」的質疑，無限城論壇說法負責把反中轉成台北國際化，鼠患議題則把國安解析的能力轉譯成市政治理的能力。

    此外，沈伯洋更將國安系統的「科學治理」邏輯引入市政，針對北市鼠患問題提出資料通報、廚餘管理、源頭防治等系統性解方，向市民證明他不只懂國安，此為建立「我懂整個城市系統性市政工作」的形象。

    粉專指出，從數據來看，沈伯洋的新身份已被選民「接住」，他成功將自己從提醒危機的專家轉型為準備好照顧台北的人。

    臉書粉專「聲量看政治」根據數據分析，沈伯洋的網路聲量在提名後出現驚人反轉。（圖擷取自「聲量看政治」臉書粉專）

    臉書粉專「聲量看政治」根據數據分析，沈伯洋的網路聲量在提名後出現驚人反轉。（圖擷取自「聲量看政治」臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播