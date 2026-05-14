沈伯洋聲量反超藍營！PUMA出戰台北市長 提名即衝3.5萬觀看

沈伯洋。（資料照）

民進黨昨正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，臉書粉專「聲量看政治」根據數據分析，沈伯洋的網路聲量在提名後出現驚人反轉。4月中下旬藍營陣營不斷祭出「黑熊、青鳥、抗中、側翼」等標籤試圖先行框架沈伯洋，當時泛藍直播觀看數一度衝高至2.6萬人次，然而隨著昨日正式提名，泛綠直播觀看數瞬間飆升至3.5萬人次，象徵支持者已完成「身份確認」，沈伯洋正式進入選戰守備位置。

粉專「聲量看政治」今發文指出，沈伯洋此次展現極具層次的公關策略，正進行一場深度的「人設轉換工程」。他不再僅止於過去尖銳、危機感強烈的國安學者形象，而是透過動漫、家庭與在地記憶逐步「破圈」。

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從利用《鬼滅之刃》動漫哏打開話題大門，到分享與女兒互動的溫情畫面補足親民感，更藉由「五分埔長大」的家族故事，成功化解外界對其「空降」的質疑，無限城論壇說法負責把反中轉成台北國際化，鼠患議題則把國安解析的能力轉譯成市政治理的能力。

此外，沈伯洋更將國安系統的「科學治理」邏輯引入市政，針對北市鼠患問題提出資料通報、廚餘管理、源頭防治等系統性解方，向市民證明他不只懂國安，此為建立「我懂整個城市系統性市政工作」的形象。

粉專指出，從數據來看，沈伯洋的新身份已被選民「接住」，他成功將自己從提醒危機的專家轉型為準備好照顧台北的人。

臉書粉專「聲量看政治」根據數據分析，沈伯洋的網路聲量在提名後出現驚人反轉。（圖擷取自「聲量看政治」臉書粉專）

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