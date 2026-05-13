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    首頁 > 政治

    沈伯洋籲對軍購問題明確表態 蔣萬安回應了

    2026/05/13 16:26 記者孫唯容／台北報導
    蔣萬安出席溪山里與平等里高地供水工程。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安出席溪山里與平等里高地供水工程。（記者孫唯容攝）

    立委沈伯洋確認將代表民進黨參選台北市長，今（13日）沈伯洋接受本報專訪時提到，行政院1.25兆元版本的重點是可以購買的項目，如果不給買無人機、防空系統、非紅供應鏈，根本莫名其妙，希望市長蔣萬安能夠對軍購問題明確表態。對此，蔣萬安回應，在野黨的軍購版本，民進黨在表決時不是投票贊成？後來表決棄權，他們也沒有反對。

    沈伯洋今天接受專訪時指出，藍白擋軍購對所有人都扣分，只有中國加分。1.25兆元版重點是可以購買的項目，如果不給買無人機、防空系統、非紅供應鏈，根本莫名其妙。

    被問怎麼看蔣萬安對軍購的態度時，沈伯洋表示，蔣萬安沒有很明確的表達立場，且蔣的立場會實質影響到台北市國民黨立委，過去所有的政治行動裡面，很明顯可以看出蔣萬安就是立委王鴻薇、徐巧芯、羅智強的母雞。

    沈伯洋說，過去不斷試圖說服國民黨立委支持軍購，支持購買的項目，能夠說服藍委的其實還有台北市長、台中市長；國民黨內部對軍購是有不同聲音的，那就表示有空間，不是鐵板一塊，這就是市長可以去表態、去增強「為什麼這些項目需要購買？」的聲音。很期待蔣萬安能夠幫忙說服，至少在軍購這件事上不要分黨派，「國防真的沒有必要分黨派」。

    對此，蔣萬安下午出席溪山里與平等里高地供水工程，面對媒體問及，沈伯洋希望他協助說服藍委採購無人機、防空設備，國防不應分顏色。蔣萬安指出，在野黨的軍購版本，民進黨在表決時不是投票贊成？後來表決棄權，他們也沒有反對。

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