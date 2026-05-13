盧秀燕談川習會 周永鴻批：做總統夢前先管好自家人不要禍國殃民

台中市長盧秀燕今天受訪說，要注意川習會可能關係到軍購。（記者蔡淑媛攝）

川習會即將登場，台中市長盧秀燕今天建議大家稍安勿躁，川習會可能關係到軍購，呼籲賴清德總統積極因應。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻嘲諷，盧秀燕一副憂國憂民的姿態，但藍白大砍國防特別條例、拿掉無人機產業預算，自家人帶頭削弱國防，盧秀燕卻一句話都不敢講。憂國憂民之前，先管好自家人，不要禍國殃民；對此，市府不回應。

川習會即將登場，盧秀燕今天受訪說，要注意川習會對台灣軍購會不會有什麼樣的影響，她呼籲國家的高層，對於川習會應該要密切的觀察，同時積極的因應跟準備。

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周永鴻則痛批，盧秀燕說得好像很有高度、很有見解，實際上內容全是空的，講得好像要觸及問題核心，實際上在迴避所有答案，真正影響台灣安全的事就在她眼前。

他說，國防特別條例被藍白從1.25兆砍成7800億，砍掉的4700億涵蓋無人機計畫、台美共同研發、AI戰術網路等關鍵項目，川習會桌上要談台灣的軍購，藍白卻自己先把預算砍了，盧秀燕講了那麼多場面話，一個自家人都沒攔住。

周永鴻說，國防特別條例被藍白閹割，盧秀燕身為國民黨內最有影響力的政治人物之一，光是台中立委就有6席，其中包含他的3個子弟兵還有立法院副院長江啟臣，結果沒有一個人她叫得動。對外喊話頭頭是道，對內毫無影響力，說穿了就是不願意做。

周永鴻說，盧秀燕跟江啟臣一個樣，對外裝憂國憂民，對內放任自家人犧牲台中跟國家利益，他奉勸盧秀燕，在做總統夢之前，先把市政顧好，好好要求自家子弟兵跟江啟臣，不要再禍國殃民。

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