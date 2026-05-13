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    首頁 > 政治

    國民黨擬提名魏平政 謝衣鳯發文痛擊破壞民主、曝光下一步

    2026/05/13 06:48 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣立委謝衣鳳深夜發文，重砲回擊國民黨中央可能徵召魏平政參選彰化縣長是破壞民主制度。（謝衣鳯提供）

    彰化縣立委謝衣鳳深夜發文，重砲回擊國民黨中央可能徵召魏平政參選彰化縣長是破壞民主制度。（謝衣鳯提供）

    針對國民黨中央可能徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，立委謝衣鳯昨天（13日）深夜在臉書重砲回擊，認為此舉是破壞黨內民主制度的提名，也讓全縣的鄉鎮長及各級民意代表都對年底選情感到焦慮，她將積極回應基層的期待，不讓彰化選情滿盤皆輸！

    謝衣鳯表示，勝選的基礎是民意，而不是欠缺基礎的徵召，各地初選過程都有競爭，也在相對科學的民調依據來完成提名。但到了彰化縣變成黨主席鄭麗文口中的「民調參考有限」，縣黨部主委蕭景田口中的「民調已經不是那麼重要」，黨中央的執意而為，完全忽視地方的反彈。

    謝衣鳯強調，彰化縣是有勝選的機會，但沒有樂觀到隨手點指江山也能贏，黨中央的提名過程，選民都看在眼裡，雅量與風度不會是投票行為的依據。

    因此，謝衣鳯指出，為了不讓國民黨一連串的決策失誤，讓彰化選情滿盤皆輸，讓彰化縣鄉鎮長及各級民意代表對選情產生的焦慮，就算她已卸下黨部主委的職務，未來將會積極回應基層的期待。

    網友也紛紛在底下留言「全部全民調最公平！勝出者提名！只有沒能力的人怕民調！要強行徵召知名度不高反而是拱手讓給綠營！」、「先搞定你爸和你弟再來說，連家裡都搞不定、還選個屁」、「如果要雙手送民進黨，盡量空降吧」。

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