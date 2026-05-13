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    首頁 > 政治

    促進國際廉政交流 海地駐台大使潘恩拜會我國廉政署

    2026/05/13 06:54 記者吳昇儒／台北報導
    海地駐台大使潘恩（左3）拜會我國廉政署。（記者吳昇儒翻攝）

    海地駐台大使潘恩（左3）拜會我國廉政署。（記者吳昇儒翻攝）

    海地共和國駐台大使潘恩為了解我國廉政體系運作情形，11日特別前往法務部廉政署拜會署長謝名冠，加強海地共和國與我國之間的反貪腐機構合作，並尋求海地反貪署與廉政署簽署合作備忘錄契機。此次交流不僅深化台、海雙方對彼此廉政與司法領域認識，也為未來持續推動雙邊廉政合作機制與經驗分享奠定良好基礎。

    過程中海地大使潘恩與廉政署長謝名冠針對台灣廉政制度的成效與挑戰、國際參與、技術交流、經驗輸出及跨國合作情形等議題進行意見交流，並透過簡報詳細介紹我國廉政制度特色，包括「廉政一條鞭」體系、「機關採購廉政平臺」運作機制，以及「防貪、肅貪、再防貪」之整體策略。

    此外，也說明我國廉政署「派駐檢察官」制度，以及檢察官、廉政官與政風單位協同辦案的實務經驗，展現跨機關合作打擊貪瀆犯罪成果。

    潘恩大使表示為加強海地共和國與我國之間反貪腐機構合作，特別到廉政署拜會，希望藉此了解廉政署組織架構、發展歷程、防貪與肅貪實際成效以及國際合作模式等；更希望尋求與廉政署合作契機，讓海地反貪署與廉政署簽署合作備忘錄。

    海地駐台大使潘恩（左）拜會我國廉政署，署長謝名冠親自接待。（記者吳昇儒翻攝）

    海地駐台大使潘恩（左）拜會我國廉政署，署長謝名冠親自接待。（記者吳昇儒翻攝）

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