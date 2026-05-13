川習會倒數！ 學者解析：「台灣牌」是牽制習近平的籌碼

川普預計13日晚間抵達北京，並在14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談。（路透資料照）

美國總統川普今天（13日）將抵達中國北京，預計14日、15日與中國國家主席習近平會面，舉辦川習會，台灣及軍售議題料將被提及。政治大學國關中心資深研究員宋國誠表示，很多人認為美國會在川習會出賣台灣，但他認為完全相反，「台灣不是被出賣的籌碼，反而是川普去反制、牽制習近平的籌碼」。

宋國誠受訪表示，很多人認為美國會在川習會出賣台灣，但他認為完全相反。兩國之間談判時，本就會提出各自的願望清單，進行磋商，若中國無法滿足美國利益，川普可以在談判桌上打「台灣牌」，以提高對台軍售、強化台灣國防的方式壓制中國。

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宋國誠指出，台灣不是被出賣的籌碼，反而是川普去反制、牽制習近平的籌碼，是正面的籌碼，而不是被交易的籌碼。認為川習會觸犯台灣的說法，就是「疑美論」的變種。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，川普一直想與中國談判、溝通，不過川普至今與每個國家的談判都是交換式，會探詢對方「有什麼可以跟我（美國）交換？」；川普喜歡什麼都要談，但川普上任至今，與中國談了半天，實際上對中打壓只是愈來愈重。

葉耀元指出，現在許多詮釋都在 「疑美論」、「疑川論」的框架下，認為川普會賣台、什麼都能交易，這時候看到川普提及要在川習會中談軍售與台灣，就會以為這對台不利，他認為，其實川普要談軍售、要談台灣，不見得對台灣不利。

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