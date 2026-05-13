為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川習會倒數！ 學者解析：「台灣牌」是牽制習近平的籌碼

    2026/05/13 06:07 記者黃靖媗／台北報導
    川普預計13日晚間抵達北京，並在14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談。（路透資料照）

    川普預計13日晚間抵達北京，並在14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談。（路透資料照）

    美國總統川普今天（13日）將抵達中國北京，預計14日、15日與中國國家主席習近平會面，舉辦川習會，台灣及軍售議題料將被提及。政治大學國關中心資深研究員宋國誠表示，很多人認為美國會在川習會出賣台灣，但他認為完全相反，「台灣不是被出賣的籌碼，反而是川普去反制、牽制習近平的籌碼」。

    宋國誠受訪表示，很多人認為美國會在川習會出賣台灣，但他認為完全相反。兩國之間談判時，本就會提出各自的願望清單，進行磋商，若中國無法滿足美國利益，川普可以在談判桌上打「台灣牌」，以提高對台軍售、強化台灣國防的方式壓制中國。

    宋國誠指出，台灣不是被出賣的籌碼，反而是川普去反制、牽制習近平的籌碼，是正面的籌碼，而不是被交易的籌碼。認為川習會觸犯台灣的說法，就是「疑美論」的變種。

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，川普一直想與中國談判、溝通，不過川普至今與每個國家的談判都是交換式，會探詢對方「有什麼可以跟我（美國）交換？」；川普喜歡什麼都要談，但川普上任至今，與中國談了半天，實際上對中打壓只是愈來愈重。

    葉耀元指出，現在許多詮釋都在 「疑美論」、「疑川論」的框架下，認為川普會賣台、什麼都能交易，這時候看到川普提及要在川習會中談軍售與台灣，就會以為這對台不利，他認為，其實川普要談軍售、要談台灣，不見得對台灣不利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播