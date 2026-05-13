川普擬與習近平談對台軍售恐衝擊台美關係？學者：六項保證文字是關鍵

美國總統川普。（彭博）

川習會將至，美國總統川普11日證實，將與中國國家主席習近平在會中討論對台軍售議題。學者認為，具體會如何談、怎麼談，現在都很模糊，違背六項保證對美國沒有任何國家利益；川普若創下與中方談論對台軍售的前例，後續是否會使台美關係真正倒退，關鍵在於是否有訴諸文字，只要沒有修正六項保證及「台灣關係法」的文字，川普的行動與說法就只是「特例」。

針對川普表態欲與習近平談論對台軍售，是否有違美國對台六項保證，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，重點在「談」這個字要怎麼去詮釋，以及川普用什麼方法去談。川普說會跟中國「談到軍購」，究竟是指會談到「中國對美國軍售的意見」、「尋求中國同意」，還是以軍售作為籌碼，具體會如何談、怎麼談，現在都很模糊。

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葉耀元認為，違背六項保證對美國沒有任何國家利益與好處；川普不見得明確掌握六項保證代表什麼，但國務院、國務卿魯比歐不會不知道。

政大國關中心資深研究員宋國誠也認為，川普此言並未違背六項保證，因為六項保證的背景是對台進行軍事援助「不需要經過中國的同意」，如今時空背景不同，川普即便與習近平談論，也掌握絕對的主動權，可以自主決定要不要對台軍售，本質上也不構成違背六項保證。與中國協商僅具備形式意義。

政大政治系兼任教授嚴震生則認為，川普的發言在精神上已經破壞六項保證，美國對台軍售議題無論如何都不應該被拿出來討論，如今川普發揮其「交易式外交」，說會與中國討論此問題，算是挫折了台美關係。

談及川普開此先例的後續影響，嚴震生舉例指出，美中台關係的基礎起初只有「一中政策、三公報、台灣關係法」，後來六項保證從口頭承諾轉為文字時，對中國而言是退步。因此，川普若創下與中方談論對台軍售的前例，後續是否會使台美關係真正倒退，關鍵在於是否有訴諸文字，只要沒有修正六項保證與「台灣關係法」的文字，川普的行動與說法就只是「特例」，下任美國總統不一定要遵循。

美國對台六項保證內容為：美國未同意設定終止對台軍售的日期；未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見（consult）；不會在台北與北京之間擔任斡旋角色；未同意修訂「台灣關係法」；未改變關於台灣主權的立場；不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國進行談判。

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