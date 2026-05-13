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    首頁 > 政治

    歹戲拖棚！謝衣鳯重批國民黨中央 彰化逾40黨代表連署反空降

    2026/05/13 06:15 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委謝衣鳯。（資料照）

    國民黨立委謝衣鳯。（資料照）

    國民黨彰化縣長選舉提名歹戲拖棚，國民黨中常會今天（13日）將徵召前考紀會主委魏平政參選，引發表態爭取、民調最高的立委謝衣鳯反彈。逾40位彰化縣黨代表連署支持「民調高」者提名參選，強調「我們不要空降，反對空降人選」，懇請黨中央聽取建言，用民主機制、初選民調方式提名彰化縣長候選人。

    謝衣鳯昨天晚間在臉書表示，黨中央執意忽視地方的反彈，這將是一次破壞黨內民主制度的提名，整個過程，選民也都看在眼裡，雅量跟風度不會是投票行為的依據。她強調，國民黨在彰化縣是有勝選的機會，但沒有樂觀到隨手指點江山也能贏；未來她會積極的回應基層的期待，不要讓一連串的決策失誤，讓彰化選情滿盤皆輸。

    彰化縣黨代表連署文指出，懇請黨中央聽取建言，用民主機制、初選民調方式抹平不滿不公，提名彰化縣長候選人，相信所有候選人必心服口服，才能團結一致對抗民進黨。彰化縣所有黨代表在這裡連署支持民調高者，提名參選彰化縣長候選人，我們不要空降，反對空降人選。以下為彰化縣黨代表連署，請黨中央聽取建言，拜託請勿一意孤行。卓有德、石國銘、李金芳、詹順吉、温金鳳、李建昇、胡高偉、蕭大元、蔡穎傑、蕭辰芳、賴再壽、陳洺蕎、王昌智、何秀鳳、王境銘、陳崇為、吳泳慧、洪文彬、李美齡、劉邦翰、劉興龍、王宏邑、王海鈞、林元宏、李漢昌、蔡銀鋒、施宇豪、陳達育、卓麗玲、蔡禮謙、謝健郎、黃素錦、劉晚玉、張詠勝、張芳綺、林平煌、林振輝、陳玉芳、徐劉惠蘇、宗菊梅、李桂華、蕭麒財、董文雅。

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