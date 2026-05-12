台灣被中國併吞會怎樣？ 美澳智庫最新分析：數百萬人遭整肅！

中共對台野心已成國際高度關注的議題。（歐新社）

中共對台野心已成國際高度關注的議題，澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）和美國智庫「蘭德公司」（RAND）合作研究，並於本月份發布一份分析報告，直指台灣未來若真的被中國併吞，恐有數百萬台灣民眾被強制整肅、數萬人慘遭監禁，除非這些人放棄支持台灣維持自治，並宣誓永遠效忠中國共產黨。

這份於本月10日發布、題為《吞併之後：中國計畫如何治理台灣》（After annexation: How China plans to run Taiwan） 的分析報告指出，北京政府在統一台灣的立場已從原先較柔和的「和平統一、讓台灣有限自治」，轉向強硬的「完整吸收、政治控制與長期思想改造」。

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報告直言，若中國順利併吞台灣，治理模式不太可能套用他們現在喜歡掛在嘴邊的「一國兩制」，因為中南海決策圈知道，台灣遠比香港、新疆、西藏還要難治理，不只有成熟的民主制度、獨立媒體、公民社會、法律文化、高科技經濟，還有和國際社會的深度連結。這些在中共眼裡不是普通差異，而是可能威脅到統治安全的不穩定因素。雖然中方仍然持續拋出「一國兩制」的統戰語言，但內部實際討論的重點已轉向如何強勢管控、重組制度、忠誠審查、反分裂教育改造、身分認同重塑等。

報告指稱，中國若成功拿下台灣，可能採取分階段治理，首先迅速開展全國性的鎮壓清洗政治反對派，其次是進行比香港更為徹底的制度重組，最後推動長期的心理與身分改造，迫使台灣國民認同共產中國。相關措施包括建立永久性國安機構、限制政治參與、審查公職人員忠誠、改造教育體系，以及加強媒體、網路與社會組織管理。

報告還明確提到，數百萬支持民進黨或台灣自主政治立場者，可能就會面臨政治權利受限、被排除於公職外等整肅境況，許多現任政治領袖都勢必將被監禁，台灣國民將遭全面監控之下，兒童甚至會被強行與家人分離，送往特殊的共產寄宿學校進行「再教育」。

當然，屆時中共表面上還是會說讓台灣「自治」，不過大家要知道，北京對「自治」的理解與自由民主制度不同。在中國相關文獻中，自治並非台灣人民固有權利，而是中央政府授予、可調整且可撤回的權力。即使台灣被賦予行政、財政或部分司法空間，國防、外交、國家安全與憲法解釋等核心權力仍會由北京掌握。

在法律架構方面，報告稱，中國可能以《中華人民共和國憲法》、《反分裂國家法》、國家安全相關法律，以及可能的「台灣基本法」或政治協議作為治理依據。報告指出，這些安排的共同點，是北京保留最終解釋權與干預權。

而改變身分認同、思想改造預計將是中國治理台灣的重中之重，中國相關討論認為，台灣年輕世代缺乏對中國大陸的情感連結，且台灣民主經驗已形成與中共治理模式不同的政治文化。因此，北京可能透過修改歷史教育、調整公民教育、審查教育人員與控制文化敘事，推動長期身份重塑。

不過這份報告也表示，中共內部對台治理實際上存在許多矛盾，需要以「自治」為名降低治理成本與社會反彈，但又不願提供真正能限制中央權力的自治保障，高壓治理也可能導致資本外流、人才流失與長期治理疲勞，最糟糕的情況是社會和政治秩序可能會徹底崩潰。報告認為，中共已經意識到，真正的難題不是拿下台灣，而是如何治理這個高度民主化、多數人具強烈台灣身分認同且抗拒中共統治的社會。

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