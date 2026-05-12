瘦身ing！鄭照新發豪語「台中張信哲」快瘦回來了

曾體重破百的鄭照新，體重睽違多年重見8字頭。（擷自鄭照新臉書）

台中市副市長鄭照新解鎖人生新成就！體重原本破112公斤的鄭照新，費時5個月狠甩24公斤，他今天興奮曬最新減重成果，體重降到88公斤的鄭照新，曝瘦身祕訣就是游泳加快走，搭配飲食減量、睡飽取代吃飽，瘦身ing的他發豪語，要讓「台中張信哲」瘦回來。

身高176公分的鄭照新年輕時體重約76公斤，到公部門服務後變得愈來愈有「分量」，進入台中市府服務體重更一路飆破百公斤，去年台中市推出「星燃計畫終結超重挑戰」，被台中市長盧秀燕拱出來挑戰，還出賣他年輕時舊照，不少人熱議根本撞臉歌手張信哲，連盧秀燕都下達指令「希望他可以瘦回當年神似張信哲的帥樣」。

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鄭照新參加挑戰初期體重雖有小降，因公務繁忙不久又胖回去，「星燃計畫」最終宣告挑戰失敗，今年初他因出現脂肪肝，尿酸及血壓全紅字，下定決心重新踏上減重之路。

鄭照新選擇每天至少游泳半小時到1小時並搭配健走，把基本有氧帶起來，有空時再加碼陪兒子打球，運動量夠又搭配減量飲食，另外不熬夜，用睡飽取代「吃飽」，鄭照新說，靠運動及工作把時間填滿，注意力放在其他地方轉移注意到「餓」的反應，他的體重逐漸變化，先是短短兩個月甩油13公斤，成功「破百」瘦到兩位數99公斤；之後他再接再厲克服撞牆期，又花3個月，終於讓體重出現8字頭。

鄭照新說，瘦下來後人變輕盈連精神都變超好，睡覺不再打呼被嫌吵，更成功把當年在高雄市府服務時88公斤穿的西裝穿回來，鄭照新說下個目標就是要讓讓「台中張信哲」瘦回來。

鄭照新去年體重破百被盧秀燕拱出來參加星燃計畫減重。（圖：市府提供）

盧秀燕出賣鄭照新舊照，不少人熱議根本撞臉張信哲。（圖：擷自盧秀燕臉書）

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