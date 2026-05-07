「總統直選30週年」系列活動 民眾可製作「個人化郵票」

今年適逢台灣總統直選屆滿30週年，總統府今（7）日召開系列活動公布記者會。其中，5月9日總統府大開放日將邀請民眾透過「民主明信片」寫下對民主台灣的祝福。（記者蘇永耀翻攝）

今年適逢台灣總統直選屆滿30週年，總統府今（7）日召開系列活動公布記者會。其中，5月9日總統府大開放日將邀請民眾透過「民主明信片」寫下對民主台灣的祝福。此外，中華郵政在當天，也讓民眾在總統府現場製作「個人化郵票」；並在5月20日總統、副總統就職週年當天，發行「總統直選30週年紀念郵票」，紀錄台灣民主的重要時刻。

總統府秘書長潘孟安在記者會表示，今年是台灣1996年首次總統直選屆滿30週年。許多年輕人可能忘了這段歷史，以為民主投票是與生俱來的。實際上，民主轉型過程歷經幾十載的努力，從專制威權統治、戒嚴到解嚴，很多人在街頭拋頭顱灑熱血，爭取言論自由和解除黨禁，才有一系列的民主運動。經歷30年的民選投票制度，也讓全世界見證台灣是印證主權在民的最佳典範，也成為亞洲的民主新燈塔。

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總統府發言人郭雅慧說明，相關系列包括三大活動。第一，總統府將於5月9日大開放日正式推出「1996.03.23－時代的分水嶺」系列特展，主題為「民主台灣的第一張選票：第一次總統直選與台海飛彈危機」，帶領大家重返30年前台灣人民首次以選票選出總統的歷史時刻，也回顧當時台灣在台海飛彈危機下，依然堅定完成民主選擇的過程。

第二，「民主歷史補課」系列活動也將同步展開。首先，5月9日上午10時將邀請民主運動影像紀錄者邱萬興主講「總統民主直選30年的歷史記憶」專題；此外，6月6日上午10時則邀請二二八事件紀念基金會執行長藍士博主講「選總統從來就不簡單！戰後台灣民主發展的側面觀察」專題。

第三，「總統府音樂會」今年由總統府與文化總會共同舉辦，主題為「民主台灣 南風暖歌」，將於5月23日在屏東縣立體育館登場。

郭提到，5月9日總統府大開放日活動也準備了彩蛋，包括限量發送「總統直選30週年紀念版乖乖」，以大家熟悉的台灣味，為民主紀念增添更多親切感，也象徵對台灣民主持續穩健向前的祝福。此外，為展現台灣多元的音樂與文化，當天於總統府敞廳舉辦快閃音樂表演，由台北歐洲學校、國家交響樂團及國家青年交響樂團，分別帶來豎琴、長笛、合唱團及絃樂四重奏等精彩演出，透過音樂與多元文化交流，傳遞台灣開放且具國際性的文化包容力。

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